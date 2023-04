NJEGA JE VOLELA PRE ŠIJANA - OVO JE PRVI MUŽ GOCE BOŽINOVSKE! I on se bavi muzikom, a pjevačica mu je RODILA ĆERKU!

Goca Božinovska imala je brak prije nego što je uplovila u romansu sa Zoranom Šijanom.

Pjevačica Goca Božinovska je 1989. upoznala boksera Zorana Šijana, sa kojim je dobila sina Mirka i ćerku Zoranu. Ono što malo ko zna jeste da je pjevačica prije Šijana bila u braku sa kompozitorom Radetom Vučkovićem, a iz tog braka rodila se njena ćerka Jelena.

Goca svoj privatan život nikada nije skrivala od očiju javnosti, a kako su mediji tada tvrdili, Goca je prvog supruga upoznala na nastupu u jednoj kafani na Ibarskoj magistrali. Par je proveo tri godine u braku, a iako su se razveli ostali su u dobrim odnosima koji gaje i danas.

Pjevačica je prilikom svog gostovanja u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji pričala o ljubavi sa Vučkovićem:

"Bila sam zaljubljena u kompozitora Radeta Vučkovića. On je meni bio momak i tata i mama, ja sam u njemu videla sve. Provela sam lijep period odrastanja sa njim, sve lijepe stvari sam naučila od njega. Naša ćerka Jelena liči na njega, ali ima nešto moje. Ima nešto što privlači muškarce. Kad sam saznala da sam trudna sa njom, ja sam svaki dan bila kod Jašara i Sneže. Mi smo stanovali kod gazda Bore, po tim garsonjerama su uvek stanovali pjevači. Kad se oslobodila garsonjera, ja sam prešla u tu. Meni Rade nije branio da pjevam, bio je izuzetan, smetalo mi je što je bio boem. On kad dođe kući on dovede društvo, svega i svačega. Ja njega tek sada razumem. On ne bi imao inspiraciju da nije bio takav. Posle pet godina sam otišla od njega.", rekla je ona.

Nakon ljubavi sa Vučkovićem, Goca je imala još jedan brak. Pevačica je na ljetovanju u Crnoj Gori upoznala Zorana Šijana za kojeg se udala nakon dva dana veze,