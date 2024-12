Zaključali je u sobu zbog Zorana Šijana: Rekla mu "da" posle 2 dana, a zbog njega joj se život promijenio iz korena

Goca Božinovska govorila je o ljubavi sa pokojnim suprugom Zoranom Šijanom.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Zoran Šijan, suprug pjevačice Goce Božinovske, ubijen je 27. novembra prije 25 godina u sačekuši u centru Beograda, dok počinioci i dalje nisu privedeni pravdi.

Pjevačica ga nikada nije zaboravila, dok ga i u razgovorima sa medijima često spominje. Upoznali su se na plaži u Crnoj Gori, vjenčali svega nekoliko dana kasnije. O njihovim prvim danima, ali i upoznavanju sada je govorila u emisiji "Amidži šou".

"Slučajno, na plaži. Zlata i ja smo bile, normalno, gdje će ona bez mene?! Da, baš na plaži, u Herceg Novom. On je bio sa nekim drugom, ulazi i koliko je djevojaka bilo, sve premještaju peškire i prave krug oko njega. Ja kažem: 'Zlato, šta je ovo, je l' si vidjela ovo?', kaže ona: 'Mnogo dobar frajer, ko je ovaj, da mi gledamo nešto?'. Nije prošlo pola sata, baš kod mene čovjek dolazi. Ja sam tada izgledala baš dobro, pita Zlatu: 'Hoćeš da pitaš drugaricu hoće da izgori ovako?', da popijemo piće, ovamo, onamo i tako smo se upoznali. Udala sam se posle prve bračne noći. Prva bračna noć, odmah sam zaprošena, svi su bili u šoku, Zlata je htjela da umre, poludjela je", rekla je Goca.

"Je l' istina da su te zaključali, da ti nisu dali da ideš da se udaš?", pitao je voditelj.

"Ma da, sve, katastrofa! Ne može, pa došla moja sestra, sakrili ključ. Ja njima kada sam rekla, možeš misliti sada, kada sjedimo i pričamo, ja sve vrjieme govorim, sada je kasno da se udam, ali u to vrijeme, kažem: 'Ne bih se udala', imala sam Jelenu, bila mala. Od onoliko djevojaka i zgodnih i lijepih, gdje je ovaj našao mene?!", rekla je Goca.

"Je l' istina da si dozvolila da on bude u Zlatinom spotu da svira gitaru", pitao je Ognjen.

"Da, ja tada nisam pjevala, rađala sam djecu. On svira gitaru, da. Zlata kaže: 'Kako da nađemo dobrog frajera za spot', ja kažem: 'Ćuti, nemoj da me ponižavaš, pored ovakvog mog muža da tražiš dobrog frajera', na kraju smo ga ubijedili. Kada je otišao, rekao je: 'Sad si me navukla...', volio je Zlatu, od kad smo se on i ja upoznali, ona i ja smo bile nerazdvojne, kao da smo se obije udale. Ona dolazi sa neke tezge ili Zoran uzme nju na aerodromu ili ja, ona je kod nas kući, pa sutra ide svojoj. Bio je visok 197cm, al je bio zgodan. Ja nisam od tada vidjela lepšeg čovjeka od njega, mislim da ljudi koji ga znaju, dijele mišljenje sa mnom", rekla je Goca.

Pogledajte spot:

