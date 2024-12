Evropa je brujala o njegovom skandalu: Saznalo se sa kim je bila Goca Božinovska nakon Šijanovog ubistva

Goca se jednom prilikom i dotakla njihove romanse i priznala da je između njih bila velika strast, ali to nije bilo dovoljno da opstane.

Izvor: MONDO, screenshot/Kurir televizija

Pjevačicu Gocu Božinovsku javnost najčešće povezuje sa njenim pokojnim suprugom Zoranom Šijanom, ali malo je poznato da je nakon njegove smrti bila u emotivnoj vezi sa Danijelom Šiferom, francuskim filozofom i književnikom, koji je kasnije bio optužen za krađu.

Šifer je jednom prilikom za medije otvoreno govorio o njihovom odnosu.

"Goca je moje ogledalo. Nama nisu potrebne riječi. Postoji intuicija, a to je ljubav. Imati takvu ljubav možda nije lako jer su tu porodica, društvo i obaveze. To je fatalna ljubav. Nisam čovjek koji može da živi normalno, ja sam amoralan, trebalo je da živim u prošlom vijeku jer bih bio spreman da za ženu odem na dvoboj“, rekao je on svojevremeno i dodao:

„Nama nikada nije dosadno. Šetamo, pričamo, a nije nam dosadno ni kada ne pričamo, jer onda radimo nešto drugo. Puno pričamo, a malo spavamo. Između nas postoji fizička i psihička strast“, govorio je on.

Izvor: Youtube/Printskrin

I Goca se svojevremeno dotakla njihove ljubavi.

"Veći je Srbin od mnogih Srba. Zagonetan je i čudan, a ja volim čudne i jake ličnosti. Osoba pored mene mora da se izdvaja od drugih, da bude specifična. Danijel je čovjek van mog svijeta. Specifičan je, čudna faca… Nažalost, ne govorim njegov jezik, a on priča srpski tako kako priča, jako oskudno“, rekla je ona svojevremeno.

Paparaco fotografije Goce Božinovske i Danijela Šifera osvanule su u magazinu „Svijet“ 1999. godine, nakon njene veze sa Zoranom Šijanom, a prije romanse sa Nebojšom Tubićem Žapcem. Interesantno je to da je Šifer svojevremeno, nedugo nakon toga, opružen za krađu.

Svijet brujao o navodnoj krađi

Međutim, ubrzo nakon toga, Šifer je dospio u žižu javnosti zbog optužbi za krađu. Prema pisanju dnevnika „Vojvodina“ iz 2000. godine, francuski publicista Danijel Šifer uhvaćen je u krađi haljine iz novosadskog butika „La City“ u tržnom centru „Planeta 021“. List navodi da je Šifer ukrao haljinu dok je njegova prijateljica u kabini isprobavala druge modele za novogodišnju toaletu.

Jasminka Bogosavac, supruga vlasnika butika, izjavila je da su Šifer i njegova prijateljica prethodne večeri svratili u butik, interesujući se za novogodišnje modele, što je dodatno privuklo pažnju na ovaj incident.

„Sledećeg dana su se zadržali da bi njegova prijateljica isprobala modele nekih haljina koje je odabrala. Dok se ona nalazila u garderobi Danijel Šifer je krišom skinuo jednu haljinu sa vješalice. U međuvremenu, njegova pratilja je izašla iz garderobe i oni su odmah izasli iz butika“, ispričala je Bogosavac. „Vojvodina“ navodi da je policija „vratila ukradeno vlasnicima“ te da je Šiferu otvoren dosije u novosadskoj policiji.

Šifer je tvrdio da nije ukrao haljinu.

"Bio sam, prošle nedelje, sa suprugom groficom Nadin Duit u prodavnici 'La sity'. Razgledali smo i otišli, a ništa nismo kupili. Dok smo se šetali kroz tržni centar, prišao nam je neki čovjek u crnoj jakni, farmerkama i patikama, ne naročito čist, i rekao da zbog toga što sam ja veliki prijatelj Srba želi da mojoj supruzi nešto pokloni. Pošto mi svaki dan dobijamo neke sitne poklone uzeli smo kesu", ispričao je 'Blicu' Šifer svojevremeno.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević