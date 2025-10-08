Sejda i Halid su decenijama živeli u skladnom braku punom poštovanja i ljubavi.

Izvor: Printscreen TikTok

Sejda Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je, kako saznaju domaći mediji, prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj".

Sejda i Halid su decenijama živeli u skladnom braku punom poštovanja i ljubavi, a kako je otkrio jedan menadžer, Sejda je teško podnela smrt životnog saputnika:

Vidi opis Halidova Sejda van sebe od tuge, otkriveno u kakvom je stanju: Teško podnela smrt muža, voleli se 45 godina HALID BESLIĆ - Miljacka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Borislav Zdrinja/ATAIMAGES Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: instagram/printscreen/mrssladjanamandic Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Celo Sarajevo plače. Ma, ceo Balkan. Šta da vam kažem, prijatelj me zove i plače. Bliki prijatelji pričaju da je supuga teško podnela. I ona je teškog zdravstvenog stanja. Stres je to, znate. Mnogo su se voleli. Kaže brzo će kod njega. Tu su unuci da ih čuva i čuvaće ih onako kako je Halid želeo. To je skladna porodica da ne mogu da vam opišem. Čekam da nam kažu kada je sahrana. Ovome se nismo nadali", priča menadžer iz Bosne i Hercegovine.

I sam Bešlić je često govorio o svojoj Sejdi, kojoj je posvetio zadnju pesmu koja nosu naziv po njenom imenu.

"Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... kada smo bili mlađi to je nekako i normalno", rekao je Halid Bešlić koji se ostvario kao suprug, ali i i kao otac i kao deda na šta je bio veoma ponosan.

"Nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo... ja sam stalno putovao, radio... ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način."