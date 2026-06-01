Stanovnici Bejruta masovno napuštaju južna predgrađa grada u strahu od mogućih izraelskih udara.

Izvor: FADEL itani / AFP / Profimedia

Libanci masovno napuštaju južna predgrađa Bejruta u strahu od mogućih izraelskih udara, nakon upozorenja IDF-a i najava napada na ciljeve Hezbolaha u oblasti Dahije, što je izazvalo paniku i saobraćajne gužve dok porodice u žurbi napuštaju svoje domove.

"Žurimo i dovodimo djecu iz škola u rubnim djelovima grada kako bismo odmah otišli", rekao je za dpa Imad, stanovnik četvrti Bir el Abed, navodeći da stanovnici više ne mogu da podnose stalne eskalacije sukoba.

Kritikovao je generalnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema, poručivši: "Vođe Hezbolaha se skrivaju, a narod plaća cijenu."

Prema navodima medija, nekoliko škola u Bejrutu pozvalo je roditelje da dođu po svoju djecu nakon najava IDF-a da će gađati glavni grad Libana.

"Škola mi je poslala poruku da dođem po djecu nakon izraelske odluke", rekla je Hiba, majka dvoje djece koja pohađaju privatnu školu u Bejrutu.

Israel is threatening to drop bombs on Lebanon’s capital.



Entire families are fleeing Beirut with their children, their elderly parents, and whatever pieces of their lives they can fit into a car.



Running before Israeli warplanes flatten their homes.



This is not a “ceasefire.”pic.twitter.com/fPOQ5IJtZb — sarah (@sahouraxo)June 1, 2026

Opština Haret Hreik, jedna od glavnih četvrti u južnim predgrađima Bejruta, pozvala je sve javne i privatne škole da do daljnjeg obustave nastavu kao mjeru predostrožnosti. Stanovnici su prijavili i dronove koji su letjeli na maloj visini iznad južnih djelova grada, što je dodatno pojačalo napetost dok brojne porodice napuštaju to područje.

IDF izdao upozorenje

Izraelske odbrambene snage (IDF) upozorile su stanovnike južnih predgrađa Bejruta da napuste svoje domove zbog mogućih napada. U saopštenju se navodi da će izraelska vojska gađati ciljeve u Dahiji ukoliko Hezbolah nastavi da ispaljuje rakete prema izraelskim gradovima i naseljima, prenosi Tajms of Izrael.

"Izraelska vojska upozorava stanovnike oblasti Dahije u Bejrutu i poziva ih da se evakuišu radi sopstvene bezbjednosti. Ukoliko teroristička organizacija Hezbolah nastavi da ispaljuje rakete na izraelske gradove i naselja, IDF će odgovoriti gađanjem lokacija Hezbolaha u južnim predgrađima", saopštio je portparol vojske, pukovnik Avičaj Adrei.