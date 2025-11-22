logo
Halidova udovica prvi put u javnosti nakon njegove smrti: Grca u suzama zbog dječaka, sin Dino je ljubi (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Sejda zbog bolesti nije prisustvovala Halidovoj sahrani, a sada se pojavila na priredbi.

Sejda Bešlić prvi put se pojavila u javnosti nakon sahrane svog supruga Halida Bešlića, i to na priredbi koju su srednjoškolci organizovali povodom rođendana legendarnog pjevača.

Na priredbi je talentovani dječak otpevao tu emotivnu numeru, dok je Sejda sjedela u publici. Dirnuta nastupom, nije uspjela da zadrži emocije i pustila je suzu.

U tom trenutku, njihov sin Dino zagrlio je majku i poljubio je, pružajući joj podršku u ovom teškom periodu.

@srdjan.mandic72

"Budi kao Halid" Noć puna ljubavi i iskrenih emocija❤️ Sarajevski srednjoškolci iz Prve, Druge, Treće, Pete i Bošnjačke gimnazije, uz pomoć mlađih kolega iz OŠ "Musa Ćazim Ćatić" i KŠC "Sv. Josip", na 72. rođendan velikog Halida Bešlića zapjevali su večeras u prepunoj sali JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, najljepše pjesme našeg plemenitog Sarajlije. Večeras je sa nama bila i Halidova Sejda, uz sina Dinu i članove porodice. Hvala djeco❤️️

♬ original sound - Srđan Mandić

Nije prisustvovala sahrani

Kako su ranije ispričali porodični prijatelji, Sejda nije prisustvovala sahrani zbog teške bolesti sa kojom se bori. Supružnici su u jednom periodu zajedno bili hospitalizovani, a Halidova poslednja pjesma bila je posvećena upravo njoj – njegovoj najvećoj ljubavi i osobi koja mu je bila najveća podrška do samog kraja.

"Sejda se bori"

Goca Šaulić nedavno je progovorila o Halidovoj supruzi i otkrila da je i Sejda takođe bolesna.

"Halid je mislio obzirom da je Sejda bolesna, da će se nešto njoj desiti, ali Bog ima svoj plan. Voljela bih da se Sejda izbori sa bolešću, ali je njena tuga sada veća. Kada posle četiri ili pet decenija ostanete bez bračnog partnera to je kao da ste ostali sa pola duše i pola tijela",  pričala je Goca za Blic.

Halid Bešlić sejda bešlić

