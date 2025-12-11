Halidova udovica prvi put u javnosti bez kose: Sin joj ljubi glavu, a dječak lije suze dok joj pjeva posvećenu pjesmu

Sejda Bešlić pojavila se na manifestaciji "Budi kao Halid", a emotivni kadrovi preplavili su mreže

Legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić, koji nas je napustio u oktobru ove godine, još jednom je spojio ljude širom regiona.

Na dan kada bi proslavio 72. rođendan, u Sarajevu je održano posebno veče pod nazivom "Budi kao Halid", događaj posvećen njegovom liku, stvaralaštvu i tragu koji je ostavio generacijama.

U prvom redu sjedjeli su njegova supruga Sejda i sin Dino, vidno potreseni svakom pjesmom. Jedan od najemotivnijih trenutaka desio se kada je dječak izveo numeru "Sejda" — pjesmu koju je Halid upravo posvetio svojoj supruzi.

Tokom pjevanja se rasplakao, a sala mu je uzvratila gromoglasnim aplauzom dok su se svi prisutni podigli na noge. Sejda je, ganuta do suza, jedva uspijevala da ih obuzda.

Na snimcima sa događaja primjećuje se da se Sejda suočava sa zdravstvenim izazovima i da više nema kosu. Ipak, veče je proteklo u emocijama, sjećanju i velikom poštovanju, ali i u ljubavi koja je jasno pokazala da Halid i dalje živi.

@srdjan.mandic72 "Budi kao Halid" Noć puna ljubavi i iskrenih emocija❤️ Sarajevski srednjoškolci iz Prve, Druge, Treće, Pete i Bošnjačke gimnazije, uz pomoć mlađih kolega iz OŠ "Musa Ćazim Ćatić" i KŠC "Sv. Josip", na 72. rođendan velikog Halida Bešlića zapjevali su večeras u prepunoj sali JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, najljepše pjesme našeg plemenitog Sarajlije. Večeras je sa nama bila i Halidova Sejda, uz sina Dinu i članove porodice. Hvala djeco❤️️ ♬ original sound - Srđan Mandić

Podsjetimo, Halid i Sejda bili su u skladnom braku gotovo pola vijeka. Prije dva mjeseca objavljena je i pjesma "Sejda", koju je napisao Aleksandar Milić Mili, još jedan omaž ženi koju je Halid često isticao kao svoju najveću podršku i stub porodice.

