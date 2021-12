KRIJE PRVOG MUŽA, ZNAM NJENU PROŠLOST! Maja Nikolić oplela po Aleksandri Radović - pljuštale PROZIVKE u emisiji!

Maja Nikolić tvrdi da poznaje prvog supruga Aleksandre Radović.

Maja Nikolić gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji u kojoj je iskreno govorila o svom životu, rijalitiju, ali i kolegama sa estrade.

Pjevačica je ovom prilikom udarila na Aleksandru Radović tvrdeći da se njena koleginica plaši nje zbog toga što zna njenu prošlost, koju kako kaže krije kao zmija noge.

"Sa Aleksandrom nikad nisam imala konflikt. Napustila je Pinkove zvezde jer se plaši onoga što krije o svom životu. Ona je divna umjetnica i dobar pjevač, ali ja sam mnogo godina ispred nje pjevala, ona mi je bila prateći vokal. Znam je iz perioda kad je imala mnogo kilograma. Krije svoj prethodni život", kaže Maja i nastavlja:

"Bila je udata za mog bubnjara Džonija, kog obožavam. Međutim, toga se stidi. Taj dio života je isjekla i krije ga. On je baš, baš bio zaljubljen u nju, da je za njen album prodao trafiku i bubnjeve i uložio u nju. Sve što je zaradio prodao je da bi joj pomogao oko prvog albuma. Došlo je do razlaza i onda je on pao u depresiju. Eto, ona to krije. Ona krije i da pjeva narodnjake, koje ja nisam pjevala. Pjevale smo svakog utorka i četvrtka na splavu i u klubu. To je kompleks niže vrijednosti", dodala je Nikolićeva.

