Jelena Karleuša dotakla se famoznog poljupca na "Pinkovim zvezdama" sa Dragomirom Despićem Desingericom.
Jelena Karleuša došla je na snimanje još jedne emisije "Pinkovih zvezda", a pred okupljenim novinarima komentarisala je aktuelne teme.
Nakon što je isprozivala Aleksandra Milića Milija koji je navodno tvrdio da laže da su Cecine pjesme "39.2" i "Vreteno" pisane za nju, Karleuša se dotakla i kolege iz žirija, Dragomira Despića Desingerice i njihovog famoznog poljupca.
Na pitanje Mondo novinara šta joj je rekao reper nakon poljubaca, Karleuša je odgovorila uz osmijeh:
"Da nisam normalna i da će da ga ubije žena. Ja se samo šalim, naravno da njegova žena može da bude apsolutno mirna i sigurna da sem nje, njega nijedna normalna žena ne želi".
"Ja sam samo htjela da mu napravim problem", nastavila je pjevačica.
"Njega nijedna druga neće osim Nevene": Karleuša priznala da je namjerno poljubila Desingericu pred svima
"On ima jednu nevjerovatnu crtu u toj njegovoj bizarnoj odvratnosti koja čak počinje da bude i simpatična ljudima, pa i meni", dodala je na kraju.
Inače, reper se na snimanju Pinkovih zvezda pojavio u zlatnoj limuzini i u trenerci:
