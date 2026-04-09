"Njega nijedna druga neće osim Nevene": Karleuša priznala da je namjerno poljubila Desingericu pred svima

Jelena Karleuša dotakla se famoznog poljupca na "Pinkovim zvezdama" sa Dragomirom Despićem Desingericom.

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša došla je na snimanje još jedne emisije "Pinkovih zvezda", a pred okupljenim novinarima komentarisala je aktuelne teme.

Nakon što je isprozivala Aleksandra Milića Milija koji je navodno tvrdio da laže da su Cecine pjesme "39.2" i "Vreteno" pisane za nju, Karleuša se dotakla i kolege iz žirija, Dragomira Despića Desingerice i njihovog famoznog poljupca.

Poslušajte:

"Njega nijedna druga neće osim Nevene": Karleuša priznala da je namerno poljubila Desingericu pred svima

Na pitanje Mondo novinara šta joj je rekao reper nakon poljubaca, Karleuša je odgovorila uz osmijeh:

"Da nisam normalna i da će da ga ubije žena. Ja se samo šalim, naravno da njegova žena može da bude apsolutno mirna i sigurna da sem nje, njega nijedna normalna žena ne želi".

"Ja sam samo htjela da mu napravim problem", nastavila je pjevačica.

"On ima jednu nevjerovatnu crtu u toj njegovoj bizarnoj odvratnosti koja čak počinje da bude i simpatična ljudima, pa i meni", dodala je na kraju.

Inače, reper se na snimanju Pinkovih zvezda pojavio u zlatnoj limuzini i u trenerci: