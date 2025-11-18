"Sirovina i drvoseča, trajaće dok traju Pinkove zvezde": Karleuša brutalno o Desingerici nakon izjave da ih hrani hlebom

logo
Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Jelena Karleuša brutalno je govorila o svom kolegi Dragomiru Despiću Desingerici.

"Sirovina i drvoseča, trajaće dok traju Pinkove zvezde": Karleuša brutalno o Desingerici nakon izjav Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Jelena Karleuša se osvrnula na nedavni incident na aerodromu kada je Aca Lukas vrijeđao i psovao novinare. 

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

 "Ja mogu da vas zamolim samo da mu oprostite. Ne uzmite mu za zlo, ionako je u godinama"

Poznata pjevačica tvrdi da se iza Desingerice krije jedna ozbiljna nesigurnost.

"Kada je riječ o hlebu, ja njegov sigurno ne jedem. Ono koliko sam ja hleba zaradila, on neće nikad"

Poslušajte cijelu izjavu Jelene Karleuše:

Pogledajte

03:07
"Ja vas molim da mu oprostite, u godinama je": Karleuša o Aci Lukasu i Desingerici
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Kako komentarišeš Ognjenovu izjavu da ga prvog izvede iz takta Desingerica, a na drugom si ti?", upitao ju je novinar.

"Pa dobro, ja znam šta treba da se radi da bi se pravila gledanost, i ono što radi Despić... on je jednostavno sirovina koja nema osjećaj ni za dinamiku ni za šouprogram, ni za duhovitost, on je kao neki drvosječa koji samo nervira, a ja kad nerviram ja to radim tako da me zapamtiš za cijeli život", rekla je ona.

Na pitanje šta mogu da nauče od Desingerice, Karleuša je odgovorila:

"Mogu da nauče da svako može da ima svojih 5 minuta slave", rekla je ona i dodala:

"To zavisi od njega, ako doživi neku metamorfozu, ako njegova karijera napreduje, onda će dobiti neki nastavak. Ali zahvaljujući Pinkovim zvezdama njegovo postojanje će trajati"

