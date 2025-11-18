"Neka se bavi muzikom i neka se ne miješa u sve": Desingerica brutalno odgovorio Karleuši i dao joj savjet

Dragomir Despić Desingerica za MONDO otkrio šta misli o komentarima Jelene Karleuše

Izvor: TikTok/pinkovezvezde_official

Članovi žirija Pinkovih zvezda okupili su se na snimanju novogodišnje emisije, a osim lijepe atmosfere bilo je i brojnih izjava koje bi mogle da naprave pometnju među saradnicima.

Jelena Karleuša je burno reagovala nakon Desingericene izjave "da ih on hrani hlebom", pa ga je nazvala "drvosječom koji će trajati koliko i Pinkove zvezde".

"Sirovina i drvoseca, trajace dok traju Pinkove zvezde": Karleusa brutalno o Desingerici nakon izjave da ih hrani hlebom

Nedugo za njom, pred novinarima se pojavio i Dragomir Despić Desingerica, obučen u odijelo Deda Mraza, koji joj je dao brutalan odgovor, ali i jedan savjet.

"Karleuša je vidjela šta mogu kandidati da nauče od mene, ja sam tata. Vidjećete i vi kad budu sledeće emisije. Karleuši savjetujem da možda promijeni pristup prema muzici. Djeluje kao da je sve interesuje više od muzike.".

