"Neka se bavi muzikom i neka se ne miješa u sve": Desingerica brutalno odgovorio Karleuši i dao joj savjet

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
Dragomir Despić Desingerica za MONDO otkrio šta misli o komentarima Jelene Karleuše

"Neka se bavi muzikom i neka se ne miješa u sve": Desingerica brutalno odgovorio Karleuši i dao joj Izvor: TikTok/pinkovezvezde_official

Članovi žirija Pinkovih zvezda okupili su se na snimanju novogodišnje emisije, a osim lijepe atmosfere bilo je i brojnih izjava koje bi mogle da naprave pometnju među saradnicima.

Jelena Karleuša je burno reagovala nakon Desingericene izjave "da ih on hrani hlebom", pa ga je nazvala "drvosječom koji će trajati koliko i Pinkove zvezde".

"Sirovina i drvoseca, trajace dok traju Pinkove zvezde": Karleusa brutalno o Desingerici nakon izjave da ih hrani hlebom
Nedugo za njom, pred novinarima se pojavio i Dragomir Despić Desingerica, obučen u odijelo Deda Mraza, koji joj je dao brutalan odgovor, ali i jedan savjet.

"Karleuša je vidjela šta mogu kandidati da nauče od mene, ja sam tata. Vidjećete i vi kad budu sledeće emisije. Karleuši savjetujem da možda promijeni pristup prema muzici. Djeluje kao da je sve interesuje više od muzike.".

"Neka se bavi muzikom i neka se ne meša u sve": Desingerica brutalno odgovorio Karleuši i dao joj savet
Tagovi

Jelena Karleuša Dragomir Despić desingerica

