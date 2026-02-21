logo
"Spaljena, da ti objasnim kao teletu": Desingerica žestoko potkačio Karleušu, ona odbrusila i njemu i Viki

Autor Marina Cvetković
0

U poslednjem izdanju Pinkovih zvezda, Desingerica i Karleuša su se žestoko sukobili zbog nastupa Harisa Kajevića.

Desingerica žestoko potkačio Karleušu, ona odbrusila i njemu i Viki Izvor: Youtube/Pinkove zvede/printscreen

Strasti između članova žirija Pinkovih zvezda se ne smiruju. Oni iz epizode u epizodu ulaze u žestoke okršaje, uglavnom zbog stavova o svojim kandidatima.

U poslednjem izdanju emisije, nakon nastupa Harisa Kajevića, koji je dobio sva četiri glasa, došlo je do manje rasprave između njegove mentorke Jelene Karleuše i Desingerice.

"Meni je dosta bilo sterilno, pogotovo za takmičenje, jer ima ljudi koji baš idu pun gas, što kaže Bosanac bilo je lepo, ali ne sme da bude samo lijepo. Bio si mi kao neki sloumoušun, a dođe druga pjesma, znaš ti kako to Đani šuri. Ja sam dao da jer si vokalno dobar, lijepo pjevaš, ali za četvrti krug mora da bude pun gas, baš je bilo sterilno mijleko, kao za neku ljepšu priredbu", rekao je Desingerica, a zatim nastavio:

"Ovo nije muzička škola, nego takmičenje za zvezdu, ne treba skroz tačno da se pjeva, nego da bude energije i manipulacije, cijela figura treba da mi drži pažnju. Dobio si četiri da, to znači da će Jelena imati više vremena, a manje kandidata da radi s njima" rekao je on.

" Kako manje kandidata?" pitala je Karleuša.

"Šta ti je, spaljena? Pa mora neko i da ispadne, četvrti krug kad dođe, biće manje kandidata " rekao je Desingerica.

"Pa on je dobio četiri da, znači on se ne smanjuje nego ostaje isto, j*bem te glupog. Hajde pošto ja imam kosu, a ti nemaš, ti mi objasni " rekla je Jelena.

"Evo, kao teletu. Imaš 60 ljudi, ispadne ti četrdeset, radićeš sa 20 " rekao je on.

"Ali pošto meni niko ne ispada, hvala, glupi smo, ispali smo glupi " rekla je Karleuša.

"Rekao je da ćeš sa njim imati više vremena... Ti nam svima soliš pamet, a ne razumiješ šta je htio da ti kaže "rekla je Viki.

"I ti si glupa kao tvoj dečko... Kokoške da mi sole pamet neće moći ni ove godine... Ti ne možeš ni u šali da ponoviš ovo što je on otpjevao "rekla je Jelena Despiću.

(Pink.rs / MONDO)  

Jelena Karleuša desingerica Dragomir Despić Viki Miljković svađa Takmičenje

