Milica otkrila šta je Novak uradio za nju kada je bila u ogromnom problemu: Prolazila kroz pakao, a on joj pomogao

Milica je nakon razgovora sa najboljim teniserom shvatila da ne treba da je bude sramota zbog onoga što prolazi.

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Milica Todorović važi za jednu od najangažovanijih pjevačica na domaćoj muzičkoj sceni, a pored brojnih nastupa koje je održala u svojoj karijeri, uvijek je rado isticala da joj je jedno od najdražih gostovanja bilo na vjenčanju Novaka i Jelene Đoković.

To nije jedini put da su im se ukrstili putevi, a pjevačica je jednom prilikom progovorila o susretu sa najboljim teniserom i kako joj je pomogao.

"Mislim da nikada nije kasno da se nauči nešto novo, mene je oduvijek kopkalo taj duhovni razvoj, zanima me zašto se dešava sve ovo oko nas. Kao na primjer, zašto su ljudi pomalo zli?! Ja radim na tome da je meni bitno da sam ja u miru sa samom sobom i to je najveće bogatstvo. Ja sam i sa Novakom mnogo puta pričala o tome, pitala sam ga: "Kako brate mili?". Toliko mi je divnih savjeta dao, prosto je nevjerovatan taj njegov mentalni sklop, toliko je godinama radio da ne može ništa da ga omete... Meni je drago da sam izašla u javnost da kažem da imam problem, da nije sramota da imaš problem i da ideš kod psihoterapeuta. Više mi je bio pun kofer svega, ali volim što sam rekla javno da se malo ova nacija...Licemjerni smo. Svi se nešto prave ludi, kao: "Ja sam super", a ovamo nešto drugo", rekla je Milica.

Izvor: Eurosport TV/Screenshot

"Prošle godine sam otkazala cijelu turneju, to je bilo jako teško! Reagovali su burno svi. Nisam ja komunicirala sa njima, već moj menadžer Marko, ja sam pokušavala da im objasnim da se ne osjećam psihički dobro i da ne želim da po svaku cijenu nastupam jer sam u dubini duše tužna, a ne znam zašto. Mislim da sam ja jedina pjevačica koja je otkazala cijelu turneju, neće svijet da stane ako je Milica otkazala turneju! To su veliki penali, ali bih volela da shvate da je zdravlje na prvom mjestu. Da nisam to ljeto otkazala, možda ne bih sada sjedjela ovde", rekla je pjevačica u "Premijeri- vikend specijalu".

