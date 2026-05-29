NATO osudio napad ruskog drona na stambenu zgradu u Rumuniji. Alijansa najavljuje jačanje odbrane protiv prijetnji.

Stižu prve reakcije iz NATO nakon što je dron, za koji se vjeruje da je ruski, tokom noći udario u stambenu zgradu u Galacu u Rumuniji. U incidentu su povređen dvije osobe, majka i dete (14), a više od 70 osoba je evakuisano.

NATO je osudio incident i zavetovao se da će "ojačati svoju odbranu od svih prijetnji nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji".

Do udara drona je došlo tokom noćnog napada na Ukrajinu, a alijansa je osudila rusku "nesmotrenost".

"NATO će nastaviti da jača našu odbranu od svih prijetnji, uključujući dronove", rekao je portparol.

Rumunija je članica NATO-a i Evropske unije. Prema članu 5, napad na jednu članicu smatra se napadom na sve. Ali nije baš tako jednostavno.

Kada članica NATO-a pozove član 5, saveznici mogu pružiti bilo koji oblik pomoći koji smatraju neophodnim da bi reagovali na situaciju.

To ne znači automatski vojnu pomoć i na svakom pojedinačnom savezniku je da odluči koju akciju smatra neophodnom.

Ta pomoć se zatim sprovodi u saradnji sa ostatkom alijanse.

Klauzula je primijenjena samo jednom nakon napada 11. septembra, kako bi se pomoglo Americi 2001. godine.

