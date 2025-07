Novak je pjevačicu zvao na svadbu, a onda joj rekao da siđe sa bine: Otkrivena tajna sa vjenčanja nakon 11 godina

Novak i Jelena vjenčali su se pre tačno 11 godina, a vjenčanju su prisustovale brojne javne ličnosti iz cijelog svijeta.

Pevačica Milica Todorović nekoliko puta je imala priliku da peva na proslavama porodice Đoković, ali jedno slavlje joj je ostalo posebno urezano u sećanje – venčanje Novaka i Jelene Đoković, koje se dogodilo 11. jula 2014. godine.

Na velikoj svadbenoj proslavi najboljeg tenisera sveta, među odabranim izvođačima koji su zabavljali goste bila je i Milica. Gostujući u emisiji "Zvezde Granda Specijal“, ispričala je kako je došla do poziva koji joj je promenio karijeru, ali i život.

"Bila sam tada u Hrvatskoj, imala turneju, u punoj snazi popularnosti. Peti dan zaredom sam nastupala i bila iscrpljena. Sedela sam u kafiću sa bendom, sestrom i zetom, i gledali smo Noleta na televiziji kako igra meč. I, eto, samo sam spontano rekla: 'Jao, on se ženi za pet dana, zamisli da ja pevam na njegovoj svadbi'. Iskreno, kao da sam to rekla iz dečje želje, poslala tu misao u Univerzum. I ne mogu da verujem, bukvalno minut kasnije mi zvoni telefon – Miša Mijatović me zove. Pomislila sam da me sigurno zove za neku tezgu, a ja već umorna, nije mi bilo do tih svirki", prisetila se Milica.

Ono što joj je rekao ostavilo ju je bez reči.

"Kaže mi Miša: 'Nemaš slobodan dan? Zamolili su me Đokovići da te pitam da li bi im pevala na svadbi?'. Ja sam samo rekla: 'Molim?! Hajde ponovi mi to opet'. Objasnio mi je da su razmišljali ko bi mogao da peva na venčanju i da su baš mene izabrali, jer im se dopada moja energija, iskrenost i što nemam skandale iza sebe. Odmah sam rekla menadžeru da sve otkaže – nisam želela da propustim tu priliku. Bilo je to uzbuđenje, kao ekskurzija, nezaboravno."

Na pitanje kako je izgledala svadba, Milica je istakla da je tada prvi put upoznala Novaka, ali da se među njima odmah osetila posebna povezanost.

"Novaka nisam ranije znala, ali sam odmah osetila njegovu energiju. On i Jelena imaju jednu posebnu smirenost i sklad. Sve je bilo spontano, prirodno – nikakva uštogljenost. Proslava je trajala dve večeri, bilo je baš lepo iskustvo. Kad mi je rekao da siđem s bine i otpevam 'Tri čaše', rekla sam sebi: 'Vau, da li se ovo stvarno dešava meni?!'. To prijateljstvo traje i danas", zaključila je Milica iskreno.

