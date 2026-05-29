Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o produženju primirja na 60 dana i pokretanju pregovora o nuklearnom programu, ali se još čeka konačna odluka Donalda Trampa i iranskog rukovodstva.

Pregovarači SAD i Irana dogovorili su okvir sporazuma kojim bi bilo produženo primirje između dvije zemlje za dodatnih 60 dana, uz pokretanje novih pregovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, tvrde američki zvaničnici.

Kako prenosi BBC, sporazum još nije dobio konačno odobrenje predsjednika SAD Donalda Trampa niti iranskog rukovodstva.

Istovremeno, iz Teherana stižu oprečne informacije. Iranska poluzvanična agencija Tasnim prenela je izjavu izvora bliskog pregovorima koji tvrdi da sporazum još nije finalizovan niti potvrđen.

Nastavljene međusobne optužbe

I Iran i SAD poslednjih dana optužuju jedni druge za kršenje krhkog primirja.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je u četvrtak gađala američku bazu u regionu, nakon novih američkih udara na jug Irana tokom noći.

Iranski državni mediji prethodno su objavili detalje navodnog nezvaničnog nacrta memoranduma o razumijevanju između dvije države.

Šta predviđa sporazum?

Prema navodima medija iz Irana, dokument sadrži 14 tačaka, među kojima su:

ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka,

povlačenje američkih snaga iz neposredne blizine Irana,

obnavljanje civilnog saobraćaja kroz Ormuski moreuz uz kontrolu Irana i Omana.

Bela kuća je navodni nacrt sporazuma nazvala „potpunom izmišljotinom“.

Ormuski moreuz predstavlja jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i gasa, kroz koji prolazi oko petine globalne trgovine tečnim gasom i naftom.

Tramp još nije dao konačno odobrenje

Od početka primirja 8. aprila Donald Tramp više puta je tvrdio da su SAD i Iran blizu dogovora, ali do sada nije postignut konkretan rezultat.

Pregovori održani u Islamabadu ubrzo nakon početka primirja završeni su bez značajnijeg sporazuma.

Američki zvaničnici i Tramp poslednjih nedelja više puta su upozoravali da je "vojna opcija i dalje na stolu".

Tramp je prošle nedelje izjavio da je bio na korak od naređenja novih udara na Iran, ali da je od toga odustao na zahtjev američkih saveznika.

Na sednici kabineta u srijedu rekao je da pregovori napreduju, ali da "iranski predlog još nije dovoljno dobar".

Pregovori o nuklearnom programu

Moguće produženje primirja omogućilo bi nastavak razgovora o najosjetljivijem pitanju - iranskom nuklearnom programu i zalihama visoko obogaćenog uranijuma.

Tramp je ranije predlagao da SAD preuzmu iranske zalihe uranijuma ili da se one razblaže na drugoj lokaciji.

Prema navodima Aksiosa, Tramp je upoznat sa detaljima sporazuma, ali je odlučio da uzme nekoliko dana za razmatranje prije konačne odluke.

Američki ministar finansija Skot Besent odbio je da potvrdi da je sporazum definitivno postignut.

"Uvijek je greška pretrčavati predsjednika. Konačna odluka biće njegova", rekao je Besent.

