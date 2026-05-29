Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 3,7 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od V-VI stepeni Merkalijeve skale (MCS).

Izvor: Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je u ponoć registrovao zemljotres srednje jačine, sa epicentrom osam kilometara jugozapadno od Plane u Bosni i Hercegovini.

Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 3,7 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od V-VI stepeni Merkalijeve skale (MCS).

Prema preliminarnim podacima obrade, žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od devet kolemtara.

“Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području”, kazali su iz Zavoda.