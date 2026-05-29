Prema pisanju rumunskog portala Viata Libera, dron je pogodio stambenu zgradu u Galacu tokom noći 29. maja, dok je širom Ukrajine proglašena vazdušna vanredna situacija.

Prema lokalnim vlastima koje citiraju mediji, u napadu su povrijeđene dvije osobe i evakuisano je 70 stanovnika iz oštećene zgrade.

Eksplozivno punjenje drona je potpuno detoniralo i izazvalo požar na mjestu udara, rekli su lokalni zvaničnici. Dodali su da više nije bilo potrebe za evakuacijom drugih delova pogođene stambene zgrade.

Galac, grad na istoku Rumunije, nalazi se na samo deset kilometara od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine, nedaleko od južnog dijela Odeske oblasti Ukrajine.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania.pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd — OSINTdefender (@sentdefender)May 28, 2026

Rumunsko ministarstvo odbrane izdaje saopštenje

Rumunsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je tokom ruskog napada na Ukrajinu, borbeni dron večeras ušao u rumunski vazdušni prostor i da je praćen dok nije udario u stambenu zgradu u gradu Galacu na istoku Rumunije.

Evo njihovog saopštenja za štampu:

„Tokom noći između 28. i 29. maja, Rusija je nastavila napade dronova na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, blizu riječne granice sa Rumunijom.

A Russian Shahed drone crossed the border into Romanian space and struck a high-rise building in Galati. The explosion triggered a fire. Reports of multiple wounded.pic.twitter.com/AQDr6yb9Wh — (((Tendar))) (@Tendar)May 29, 2026

Jedan od ovih dronova ušao je u rumunski vazdušni prostor. Radar ga je pratio do južnog dijela grada Galaća, gdje se srušio na krov stambene zgrade, a nakon udara je izbio požar.

Specijalizovani timovi iz IGSU i drugih službi Ministarstva unutrašnjih poslova, Rumunske obavještajne službe i Rumunske policije djeluju na terenu.

Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136.pic.twitter.com/nL7dgJUWzw — OSINTdefender (@sentdefender)May 29, 2026

Radarima rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane (MApN) otkrili su dronove koji su leteli blizu rumunskog vazdušnog prostora. Dva aviona F-16 iz Službe za vazdušni nadzor poletjela su u 1:19 sa 86. vazduhoplovne baze u Feteštiju, uz podršku helikoptera IAR 330 SOCAT Rumunskog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva. Piloti su bili ovlašćeni da djeluju protiv ciljeva tokom cijelog trajanja uzbune.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Glavni inspektorat za vanredne situacije o potrebi preduzimanja mjera za uzbunjivanje stanovništva. U tom kontekstu, poruke RO-Alert poslate su okruzima Tulča, Galac i Braila.

Situacija je dinamična i ponovo ćemo objaviti informacije i zvanične podatke čim budu dostupni.