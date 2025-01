"Rekao mi je da siđem s bine": Posle 11 godina otkrila tajnu sa Noletove svadbe, kad je dobila poziv otkazala sve tezge

Milica Todorović otkrila da je "sekund" pre nego što je prokomentarisala svadbu Novaka Đokovića i Jelene, tada Ristić, usledio poziv

Pevačica Milica Todorović nekoliko puta do sada je pevala na slavljima porodice Đoković, a jedno posebno pamti. U pitanju je venčanje Novaka Đokovića i Jelene Đoković 11. jula 2014. godine.

Čast da peva odabranim zvanicama na gala svadbenoj fešti najboljeg tenisera na svetu pripala je, između ostalih, pevačici Milici Todorović. Gostujući u emisiji "Zvezde Granda Specijal", Milica je ispričala kako je prizvala poziv za tezgu koju nije mogla ni da sanja.

"Bila sam u Hrvatskoj, imala turneju, bila sam u jeku popularnosti, sve je gorelo. Peti dan, umorna... Sedim u nekom kafiću, moj bend, sestra, zet... Na TV-u Nole igra neki turnir. Ja gledam, ovoga mi krsta, i kažem: 'Jao, on se ženi za pet dana', i kažem sestri: 'Jao, zamisli, što bi bilo lepo da ja pevam Novaku, čoveče'. To sam rekla bukvalno kao dete, poslala tu frekvenciju, vibraciju u Univerzum. Kunem se, u roku od minut, ako ne i manje, zvoni mi telefon, Miša Mijatović me zove. Gledam u telefon, mislila sam da me sigurno zove za neku tezgu, ma, ne mogu to da radim, te zabave, fokusirala sam se na klubove...

"Kaže on meni: 'Nemaš slobodan dan? Zamolili su me Đokovići da te pitam da li bi im pevala na svadbi?'. Ja reko:'Molim?! Hajde ponovi mi, molim te'. Kaže on:'Razmišljali su ko bi im pevao na svadbi, izabrali su tebe, dopada im se tvoja energija i tvoja spontanost, to što nemaš mrlje u karijeri...'. Ja kažem menadžeru:'Sve otkazuj!'. To je bilo uzbuđenja, ekskurzija, ma, svašta je bilo".

Na pitanje voditeljakako je bilo na svadbi, pevačica je rekla:

"Novaka nisam poznavala od ranije, tada sam ga upoznala, ali sam osećala njegovu energiju. Ja sam nekako znala da sa tom njegovom energijom i tom Jeleninom smirenošću, da to ne može da bude sve na note, znaš. To je bila jedna jako lepa zabava, u dve večeri se to delilo... Stvarno je bilo lepo iskustvo. Kada mi je rekao: "Siđi s bine, daj onu "Tri čaše", rekla sam sebi:"Vau! Da li se ovo dešava meni?!". To prijateljstvo traje i dan danas.

