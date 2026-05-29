Hapšenje Džejkoba Bejkera, osumnjičenog za ubistva trojice muškaraca na Havajima, donijelo je olakšanje zajednici nakon dana neizvijesnosti.

Izvor: Hawaiʻi Police Department

Potraga koja je danima držala zajednicu na Havajima u neizvijesnosti završena je u četvrtak hapšenjem osumnjičenog za ubistva trojice muškaraca na različitim lokacijama. Policija je identifikovala Džejkoba Denijela Bejkera (36) kao osumnjičenog za tri ubistva na Velikom ostrvu, a uhapšen je bez incidenta gotovo tri dana nakon pronalaska prvog tijela, piše CNN.

Šef policije Rid Mahuna prethodno je opisao Bejkera kao "naoružanog i izuzetno opasnog". Uhapšen je nakon što je primijećen kako se skriva u travnatom području i saginje dok se približavao saobraćaju. Pronađen je skriven u maloj pećini", rekao je Mahuna na konferenciji za novinare.

"Građanin je nešto vidio, prijavio i pomogao da se ova potraga bezbjedno privede kraju", izjavio je šef policije, zahvalivši zajednici na podršci. Mahuna je dodao da je osumnjičeni ranije ukrao automobil, ali vozilo nije bilo kod njega u trenutku hapšenja. Snimci nadzornih kamera pokazuju kako bježi s jednog imanja na drugo prije dolaska policije.

Bejker je uhapšen po više optužbi, uključujući ubistvo drugog stepena, provalu i krađu. Vlasti nisu otkrile motiv za tri ubistva. Mahuna je odbio da detaljno iznese dokaze koji povezuju žrtve s Bakerom, ali je dan ranije izjavio: "Uvjereni smo da je osumnjičeni odgovoran za sva tri ubistva ili da je umiješan u njih."

Tri žrtve za dva dana

Dvojica od trojice ubijenih identifikovani su kao Robert Šajn i Džon Kors, obojica 69-godišnjaci iz grada Pāhoa na istočnoj strani ostrva. Identitet treće žrtve, 79-godišnjeg muškarca, poznat je, ali vlasti čekaju da obavijeste njegovu porodicu prije objavljivanja imena.

Šajnovo tijelo pronađeno je u ponedeljak uveče, djelimično potopljeno u betonskom jezercetu na imanju u Pāhoi. Obdukcijom je utvrđeno da je umro od gušenja.

U utorak nešto posle podneva, policajci su pronašli 79-godišnju žrtvu u kući udaljenoj svega stotinak metara od prvog mesta zločina. Čini se da je muškarac ubijen tupim predmetom. Iste večeri, oko 30 kilometara dalje, pronađeno je i tijelo treće žrtve. Obdukcija je pokazala da je umro od povreda nanijetih oštrim predmetom.

Policija je potvrdila da vatreno oružje nije korišćeno u ubistvima, ali nije otkrila koje je oružje upotrebljeno.

"Ne postoji nikakva veza između žrtava, osim činjenice da su prva i druga žrtva živjela u neposrednoj blizini", saopštila je policija. Iako nije jasno kada su tačno muškarci ubijeni, Mahuna je izjavio da vjeruju kako je "drugo pronađeno tijelo vjerovatno prva žrtva".

Upozorenja prije ubistava

Nekoliko dana prije nego što su tijela otkrivena, dvije žene zatražile su privremene zabrane prilaska protiv Bejkera. Jedna od njih navela je da je prijetio smrću njoj i drugima. Policija nije bila obaviještena o tim zahtjevima, potvrdio je portparol.

Prvi zahtjev podnijela je vlasnica organske farme na putu Papaja Farms, gdje je kasnije pronađeno tijelo jedne od žrtava.

"Ne osjećam se bezbjedno. Ulazi nam na posjed i krade stvari, prijeti nam, kaže da želi tu bespravno da boravi", napisala je u zahtjevu, tvrdeći da je Baker prijetio njoj, muškarcu s invaliditetom i još trojici stanara.

Drugi zahtjev podnijela je njena prijateljica.

"Došla sam na farmu svoje prijateljice i shvatila da su žene otišle jer im je taj čovjek prijetio smrću. Zastrašivao je vlasnicu i prijetio joj. Svi su otišli jer se ne osjećaju bezbjedno", navela je.

Oba zahtjeva za zabranu prilaska odbačena su u utorak - istog dana kada su pronađena tijela dvojice muškaraca. Sudija je presudio da nema dovoljno dokaza za utvrđivanje uznemiravanja prema havajskom zakonu. Mahuna je rekao da je Bejker bio poznat policiji, ali da je poslednji poziv koji ga je uključivao bio prije nekoliko mjeseci.

"Još sam u šoku"

Dok istraga traje, porodica jedne od žrtava progovorila je o svom gubitku. Ćerka Roberta Šajna, Anon Šajn, rekla je za lokalne medije da je njen otac bio poljoprivrednik koji je proučavao biodinamičku poljoprivredu.

"U početku nisam bila sigurna da li je to šala, jedna od onih stvari za koje ne mislite da su moguće", rekla je nakon što je čula vijest.

"Još sam u šoku. Prolazim kroz talase različitih osjećanja, nevjerice i tuge, gledam stare slike i prisjećam se svih lijepih trenutaka i kakva je svjetlost ljubavi bio za toliko ljudi", dodala je.

Gradonačelnik okruga Habaji Kimo Alameda izjavio je da su ubistva "duboko pogodila" zajednicu i da hapšenje predstavlja "važan korak ka pravdi i iscjeljenju za sve". Policija je pojačala patrole u pogođenim područjima jer su ubistva izazvala strah i zabrinutost među stanovnicima.

