Estradne tajne isplivale na površinu: Pjevači navodno plaćali i po pola miliona eura da kupe svoju slobodu

Izvori tvrde da su pojedini izvođači godinama bili vezani nepovoljnim ugovorima, dok javnih potvrda o tim navodima nema

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pojedini pjevači našli su se u kandžama ljudi koji su im najprije obećavali uspjeh i zaradu, a potom ih, navodno, ucjenama, prijetnjama i astronomskim otkupninama držali u svojevrsnom ropstvu.

Godinama se iza reflektora, koncerata i milionskih pregleda odvija mračna borba o kojoj se na estradi rijetko govori javno. Prema tvrdnjama dobro upućenih izvora, pojedini pjevači našli su se u kandžama ljudi koji su im najprije obećavali uspjeh i zaradu, a potom ih, navodno, ucjenama, prijetnjama i astronomskim otkupninama držali u svojevrsnom ropstvu.

Kako pjevači postaju mete

Prema navodima sagovornika upoznatih sa ovim slučajevima, sve počinje naizgled primamljivom ponudom. Pojedinci ulažu veliki novac u pjesme, spotove, marketing i promociju izvođača, a zauzvrat traže procenat od nastupa i digitalnih prihoda.

"Na početku saradnje obećavaju veliki broj tezgi, nastupe širom regiona i dijaspore, kao i visoke honorare. Međutim, kada pjevači počnu da vraćaju uloženi novac, uslovi se navodno mijenjaju, a zarada izvođača postaje sve manja", tvrde izvori.

Sagovornici navode da mnogi tek tada shvate da su upali u zamku iz koje nije lako izaći.

Sloboda koja košta stotine hiljada eura

Prema tvrdnjama sagovornika, pojedini pjevači uspjeli su da prekinu saradnju tek nakon što su platili ogromne sume novca.

Među njima se pominje i Andreana Čekić, koja je, navodno, raskid saradnje platila čak 200.000 eura.

Izvor: Instagram/andreanacekic

"Prema tvrdnjama izvora, taj iznos isplaćen je u više rata, nakon čega je pjevačica nastavila karijeru bez daljih obaveza."

Slična priča vezuje se i za Anu Nikolić.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

"Vrlo brzo je zaključila da joj takav poslovni aranžman ne odgovara, pa je saradnja okončana uz zahtjev za isplatu više od 400.000 eura. Dug je, prema navodima izvora, na kraju izmirio njen brat, koji je takođe bio potpisnik ugovora."

Senidah i Maja Berović prošle kroz pakao

Sagovornik tvrdi da je druga grupa ljudi povezana sa estradom bila daleko brutalnija u metodama pritiska.

Kao jedan od najpoznatijih primjera navodi se Senidah, za koju su ranije postojale informacije da je bila meta ozbiljnih prijetnji.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

"Tokom sukoba sa ljudima sa kojima više nije željela da sarađuje došlo je do više incidenata, uključujući napade na njen tim i imovinu", tvrdi izvor.

Prema istim navodima, za prekid saradnje navodno je morala da izdvoji čak pola miliona eura.

Slične probleme, prema tvrdnjama sagovornika, imala je i Maja Berović.

"Ona i njen suprug bili su izloženi prijetnjama nakon što nijesu željeli da prihvate finansijske uslove za raskid saradnje. Ubrzo su uslijedili incidenti koji su ih, kako se tvrdi, primorali da pronađu način da se oslobode daljih problema", navodi izvor.

Sistem iz kojeg nema izlaza

Sagovornici objašnjavaju da se suština problema krije u modelu poslovanja koji na prvi pogled djeluje legitimno.

"Ukoliko neko uloži 300.000 eura u karijeru izvođača, očekuje se da taj novac bude vraćen kroz procenat od nastupa i drugih prihoda. Problem nastaje kada pjevač poželi da raskine saradnju", navode izvori.

"Tada se ne obračunava preostali dug, već se traži isplata kompletnog iznosa koji je navodno uložen, bez obzira na to koliko je već vraćeno kroz godine rada."

"Umjesto da vrate ostatak duga, od njih se traži puna suma. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je riječ o klasičnom reketiranju prerušenom u poslovni odnos", tvrdi sagovornik.

Ćutnja zbog straha

Iako se godinama spekuliše o vezama kriminalnih grupa i pojedinih ljudi sa estrade, većina pjevača nikada javno nije govorila o svojim iskustvima.

"Razlog je jednostavan – strah. Mnogi smatraju da bi javno iznošenje detalja moglo da ih dovede u još veću opasnost, zbog čega brojni slučajevi ostaju iza zatvorenih vrata, daleko od očiju javnosti", navode upućeni sagovornici.

Niko od pomenutih aktera nije želio da komentariše navode o navodnim problemima sa ljudima koji se dovode u vezu sa estradnim podzemljem.