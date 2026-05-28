Otkriven pol bebe Ksenije Knežević: Evo i kada će se pjevačica poroditi, sve se drži u strogoj tajnosti

Dok Ksenija ćuti o detaljima porođaja i prinove, njen otac, pjevač Knez, otkrio je brojne detalje.
Pjevačica Ksenija Knežević je u drugom stanju i broji sitno do porođaja, a njen otac Nenad Knežević Knez otkrio je pol djeteta kom se svi neizmjerno raduju.
"Uskoro postajem deda i mnogo sam ponosan na to, i mnogo sam srećan. Negde krajem avgusta očekujemo prinovu, radujemo se. Evo mogu ekskluzivno da kažem, ona nosi djevojčicu", rekao je Knez.
Pjevač je dodao da je cela porodica presrećna zbog lijepih vijesti i da jedva čekaju dolazak bebe.
"Svi smo jako uzbuđeni i srećni i jedva čekamo da beba stigne", rekao je Knez.
Ko je vjerenik Ksenije Knežević?
Ksenija i Nikola Todorović su se vjerili na Santoriniju, a iako su planirali svadbu u maju ove godine, zbog trudnoće su trenutno odložili sve. Iako je Ksenija uvijek privlačila pažnju javnosti, njen partner Nikola Todorović vješto izbjegava medije.
Vjerenik Ksenije Knežević suvlasnik je prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. On ima kuću u Crnoj Gori, a sa Ksenijom živi na Vračaru u Beograd.
Pored toga što je uspješan preduzetnik, Nikola je i strastveni kuvar, a pjevačica je ranije umjela da se pohvali kako on "kida kako kuva". Zanimljiv je i podatak da Nikola potiče iz ugledne beogradske porodice, a njegov otac je advokat.
Izvor: Hype/ Mondo