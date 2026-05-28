Koprivica je u ime izvršne vlasti, dao "pravnu ocjenu činjenica” iz sudskog postupka koji je u toku, kao i da je poručio "Svi oni koji smatraju da su nevini, jedva bi dočekali mogućnost da svoju nevinost dokažu pred sudom", podsjeća pravni tim Đukanovića.

Izvor: MN Press

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav nije zabilježen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju, koja mu je, sticajem okolnosti, pripala, saopštio je pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanović, prenosi Dan.

Koprivica je u ime izvršne vlasti, dao "pravnu ocjenu činjenica” iz sudskog postupka koji je u toku, kao i da je poručio "Svi oni koji smatraju da su nevini, jedva bi dočekali mogućnost da svoju nevinost dokažu pred sudom", navode iz pravnog tima.

"Da bi mu se ugodilo, pružiće mu se prilika da "dokazuje svoju nevinost pred sudom", po krivičnoj prijavi i tužbi zbog povrede prava ličnosti koje će biti podnešene protiv njega, iako je takva njegova formulacija odraz deficita pravne kulture, jer niko nije dužan da dokazuje svoju nevinost, s obzirom da se ista pretpostavlja, što je i pravno i civilizacijsko načelo u demokratskim državama.

Suprotno tome, necivilizovano je i nezakonito, drsko i bezočno insinuirati bilo kome,,povezanost sa političkim i drugim ubistvima, pokušajima ubistava, ranjavanjima i drugim zločinima”, bez dokaza, u sramnoj potrebi da se proslavi takvim ogavnim neistinama, pa će upravo o tim okolnostima biti u prilici da se izjašnjava pred nadležnim pravosudnim organima" piše u saopštenju dostavljenom medijima.



O političkoj odgovornosti ovakvog neodgovornog zastupanja Vlade, koju je, kako je navedeno, "silom na sramotu” ugurao u ovaj postupak, na način koji u crnogorskoj ustavno-pravnoj i krivično-pravnoj praksi nije zabilježen, treba da se izjasni Vlada, a ako Vlada to propusti, bježeći i sama od odgovornosti, sud o tome daće građani, svojom slobodnom voljom, vrativši ovakvog "zastupnika Vlade” na političke i društvene margine, dajući mu na taj način "pravi značaj i mjeru".



"Dajući samovlasno sebi pravo da govori u ime Vlade, Momo Koprivica je personalizovao i sebi podredio i Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, pa izdaje saopštenja u ime ovog radnog tijela, a da se ono nije ni sastalo, a kamoli održalo sjednicu sa zvaničnim dnevnim redom, da bi zauzelo stav, prije davanja saopštenja, zloupotrebljavajući okolnost da je na čelu radnog tijela koje, inače, nema nikakvu zakonom propisanu nadležnost, a kojem on želi da prida nadležnost paratužilaštva, kršeći Ustav, zakone i demokratske standarde u organizaciji javne vlasti i vršenju javnih ovlašćenja, nadležnosti državnih organa i podjeli vlasti, kao temeljnog principa vladavine prava i ustavnog ustrojstva države", saopštili su.

Poručuju da ostaje da vidimo hoće li ko iz sudske vlasti, Sudskog savjeta ili Udruženja sudija, koje se redovno oglašava u ovakvim prilikama i spremno citira izvode iz međunarodnih pravnih dokumenata, kada se ne radi o pripadnicima izvršne vlasti, smognuti kuraži i profesionalne odgovornosti da makar upozori potpredsjednika Vlade da ovakvo direktno mješanje u sudski postupak koji je u toku, ne samo da je nedostojno i nezakonito, nego, kako ističu, do sada nije ni zabilježeno u dugoj istoriji crnogorskih vlada i pravosuđa ili će se nastaviti njihov gromoglasni tajac i strategija nezamjeranja i osluškivanja, što im se iz izvršne vlasti poručuje.

"O postupanju i samoreklamerskom oglašavanju člana Savjeta ASK-a Mladena Tomovića, protiv koga je već podnešeno više krivičnih prijava, a koji kao advokat, na opšte zgražavanje domaće i međunarodne javnosti, istovremeno zastupa upravo firmu od koje građanin, kao zviždač koji u javnom interesu prijavljuje korupciju, traži zaštitu, a koji sada hipokrizijski traži,,integritet institucija” u slučaju Telekom, nekom drugom prilikom" naveli su iz pravnog tima Mila Đukanovića i Ane Đukanović.