Po osnovu navedenog ugovora, oštećena im je isplatila iznos od 61.220 eura, na koji način su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, uhapsili D.D. (47) i M.T. (45), državljane Srbije, zbog sumnje da su izvršili krivična djela prevara na štetu dvije osobe iz Nikšića, kojima su, kako se sumnja, lažnim prikazivanjem činjenica i dovođenjem u zabludu pričinili ukupnu materijalnu štetu u iznosu od 78.670 eura.

"Sumnja se da su D.D., kao izvršni direktor privrednog društva „ Molersko fasaderska radnja i proizvodnja montažnih kuća Ivanjica “ sa sjedištem u Ivanjici, Republika Srbija, i M.T., kao agent prodaje – posrednik, izvršili navedena krivična djela na način što su, 29. oktobra 2025. godine, nakon prethodno postignutog dogovora sa oštećenom iz Nikšića, zaključili Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta, dovodeći je u zabludu da će joj u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora izgraditi montažnu kuću površine 104 m² u Nikšiću, što do danas nijesu učinili" kazali su iz UP.

Kako se sumnja, oštećena im je po osnovu navedenog ugovora isplatila avans u iznosu od 17.450 eura, čime su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na njenu štetu.

" Takođe, imenovana lica se sumnjiče da su 16. maja 2025. godine sa još jednim oštećenim licem iz Nikšića zaključili Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta, dovodeći oštećenu u zabludu da će joj u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora izgraditi montažnu kuću površine 123 m² u mjestu Grahovo, što do danas nijesu učinili " dodaje se.

Po osnovu navedenog ugovora, oštećena im je isplatila iznos od 61.220 eura, na koji način su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

Osumnjičeni će danas, uz krivične prijave, biti sprovedeni u prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću na dalju nadležnost.

" Podsjećamo da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u aprilu ove godine podnijeli tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ova dva lica, zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prevara na štetu dva lica, kojom prilikom su, kako se sumnja, protivpravno pribavili blizu 70.000 eura. Radovi su započeti, a potom obustavljeni, pri čemu ugovoreni objekti nijesu završeni" istakli su iz policije.