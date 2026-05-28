Ruske snage gađale su dječje igralište u Hersonu, pri čemu je poginuo otac dvije djevojčice, dok su njegova supruga i ćerke od tri i šest godina povređene.

Ruske snage gađale su diječje igralište u gradu Hersonu 27. maja, pri čemu je jedna osoba poginula, a četiri su povrijeđene, uključujući dvoje djece, saopštile su lokalne vlasti.

Među povrijeđenima su 36-godišnja žena i njene dvije ćerke, starosti tri i šest godina, naveli su lokalni zvaničnici. Policija je kasnije potvrdila da je otac djevojčica poginuo u napadu.

Russian artillery shelling of Kherson killed a man. His wife and two daughters, aged six and three, were injured - they suffered blast injuries and shrapnel wounds.



The family was at a children's playground at the moment of the attack.



Napad se dogodio oko 17:30 sati po lokalnom vremenu u Korabeljnom okrugu, gdje su ruske snage ispalile višecevne raketne sisteme na igralište na kojem su se okupile porodice, izjavio je šef gradske vojne administracije Jaroslav Šanko.

Majka i njene ćerke zadobile su povrede od eksplozije i višestruke rane od gelera i ukazana im je medicinska pomoć, rekao je Šanko. Povrijeđen je i jedan 50-godišnji muškarac.

Herson, koji se nalazi blizu linije fronta na jugu Ukrajine, često je meta ruskih napada otkako su ukrajinske snage ponovo preuzele grad u novembru 2022. godine.

Od ljeta 2024. ruski napadi dronovima dodatno su intenzivirani, a operateri ruskih dronova često ciljaju civile, piše "Kijev independent".