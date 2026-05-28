U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru, tri tankera našla su se na meti napada dronovima. Svi članovi posade su na bezbjednom, a za ovaj incident još niko nije preuzeo odgovornost.

Tri broda napadnuta u Crnom moru

Tanker James II, koji je plovio pod zastavom Palaua i bio u balastu, nalazio se oko 80 kilometara sjeverno od područja Turkelija u Crnom moru kada se dogodio incident, saopštila je agencija.

Tankeri Altura i Velora, koji su plovili pod zastavom Sijera Leonea, navodno su napadnuti u obližnjem području tokom operacije pretovara tereta sa jednog broda na drugi, navela je Tribeca.

Brodovi obalske straže poslati su na mjesto događaja kao pomoć. Svi članovi posade na tankerima su, prema dostupnim informacijama, u dobrom stanju, saopštila je agencija.

Ni Moskva ni Kijev nisu preuzeli odgovornost

Luke i tankeri su česta meta napada Moskve i Kijeva od početka ruske invazije na Ukrajinu pre više od četiri godine. Nijedna država nije odmah preuzela odgovornost za ovaj novi napad.

Tursko ministarstvo saobraćaja nije bilo odmah dostupno za komentar o incidentima koji su se dogodili tokom muslimanskog praznika Kurban-bajrama.