Predsjednik Bolivije Rodrigo Paz saopštio je da razmatra proglašenje vanrednog stanja nakon eskalacije antivladinih protesta širom zemlje.

Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz saopštio je danas da je preduzeo mjere ka potencijalnom proglašenju vanrednog stanja nakon što su antivladini prostesti eskalirali u prvim mjesecima njegove administracije.

Uvođenje vanrednog stanja bi omogućilo Pazu da pošalje vojne snage na ulice kako bi obuzdali proteste, dok su pojedini opozicioni poslanici upozorili da bi ova mjera dodatno pojačala tenzije nakon skoro mjesec dana blokada puteva i demonstracija, prenosi Rojters.

Na konferenciji prije sastanka sa predstavnicima zajednice i lokalnim zvaničnicima, Paz je izjavio da želi da pronađe rešenja za dijalog, ali da ne isključuje druge opcije.

"Vreme ističe. Moram da odgovorim, moram da smislim rešenje", rekao je on.

Prema službenom glasniku Bolivije, Paz je danas potpisao odluku Kongresa o ukidanju zakona kojim su bila ograničena izvršna ovlašćenja za korišćenje vanrednih uredbi, a ukoliko nastavi sa namerom da proglasi vanredno stanje, biće mu potrebno odobrenje Kongresa.

Sindikalni lideri i pristalice bivšeg levičarskog predsjednika Eva Moralesa organizovali su proteste na ulicama zbog mjera štednje nove konzervativne vlade i rastućih troškova života.

Protesti su, prema pisanju Rojtersa, izazvali nestašicu hrane, goriva i ljekova u La Pazu i El Altu koji čine najveća gradska područja u zemlji. Paz je stupio na dužnost u novembru 2025, čime je okončano skoro dvije decenije vlasti levičarskog Pokreta ka socijalizmu (MAS), koji je osnovao Evo Morales.