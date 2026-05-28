U saopštenju VJT iz Beograda ističe se da iznošenje podataka iz istrage ugrožava sigurnost svjedoka i osumnjičenih u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića.

Izvor: Drustvene mreze

Iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svjedoka u medijima opasno je ugrožena istraga u slučaju teškog ubistva izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu Senjak, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsjetimo, riječ je o ubistvu Aleksandra Nešovića, zvanog Baja.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu upozorava medije da se ovakvim senzacionalističkim izvještajima ugrožava sigurnost i okrivljenih i svjedoka. Posebno zabrinjava tekst koji je objavljen u jednom nedeljniku, jer uz iznošenje netačnih informacija i neodgovornih komentara direktno targetira pojedina lica, čija se odgovornost utvrđuje", navodi se u saopštenju.

Istragu, prema Zakoniku o krivičnom postupku, kako je pojašnjeno, vodi nadležno javno tužilaštvo u saradnji sa drugim državnim organima i njena tajnost mora da bude osigurana u cilju rasvetljavanja svih okolnosti krivično-pravnog događaja i utvrđivanja postojanja krivične odgovornosti osumnjičenih za izvršenje krivičnih djela.

Vidi opis "Istraga u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića je opasno ugrožena": Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8

"Tužilaštvo ponovo poziva medije da pokažu profesionalnost i odgovornost prilikom svog izvještavanja, kao i da se uzdrže od komentarisanja predmeta i spekulacija koje ulaze u domen senzacionalizma", navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

(Kurir/MONDO)