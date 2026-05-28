U saopštenju VJT iz Beograda ističe se da iznošenje podataka iz istrage ugrožava sigurnost svjedoka i osumnjičenih u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića.
Iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svjedoka u medijima opasno je ugrožena istraga u slučaju teškog ubistva izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu Senjak, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Podsjetimo, riječ je o ubistvu Aleksandra Nešovića, zvanog Baja.
"Više javno tužilaštvo u Beogradu upozorava medije da se ovakvim senzacionalističkim izvještajima ugrožava sigurnost i okrivljenih i svjedoka. Posebno zabrinjava tekst koji je objavljen u jednom nedeljniku, jer uz iznošenje netačnih informacija i neodgovornih komentara direktno targetira pojedina lica, čija se odgovornost utvrđuje", navodi se u saopštenju.
Istragu, prema Zakoniku o krivičnom postupku, kako je pojašnjeno, vodi nadležno javno tužilaštvo u saradnji sa drugim državnim organima i njena tajnost mora da bude osigurana u cilju rasvetljavanja svih okolnosti krivično-pravnog događaja i utvrđivanja postojanja krivične odgovornosti osumnjičenih za izvršenje krivičnih djela.
"Tužilaštvo ponovo poziva medije da pokažu profesionalnost i odgovornost prilikom svog izvještavanja, kao i da se uzdrže od komentarisanja predmeta i spekulacija koje ulaze u domen senzacionalizma", navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.
