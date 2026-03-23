"Ne mogu da vjerujem da ću postati deda": Prvo oglašavanje Kneza nakon vijesti da je Ksenija trudna

Poznati pjevač nije krio sreću zbog prinove, pa je otkrio kako su proslavili lijepe vijesti.

Ćerka Nenada Kneževića Kneza, pjevačica Ksenija Knežević u drugom je stanju i sa svojim partnerom čeka prvo dijete. Pjevač se tim povodom sada oglasio i otkrio da su svi srećni i da su prelijepu vijest proslavili.

"Tako je, postaću deda. Svi smo od reda jako srećni. Napravili smo jedan fantastičan ručak da proslavimo tu vijest. Inače Ksenija nije htjela da nam govori ništa dok nije završila sve preglede i dok nije sve potvrdila i bila sto posto sigurna", započeo je Nenad Knežević Knez.

"Eto sada se polako spremamo za taj dan, ako sve Bože zdravlja bude u redu termin je u avgustu. Sada je eto neki četvrti mjesec, i do sada je ćutala za javnost. Nije željela da se širi ta priča, ali eto sada je rekla. A ja još uvijek ne mogu da vjerujem da ću postati deda. Evo već svi šaljemo predloge za ime bebe, šaljemo i muška i ženska, pa kada sazna pol ona će sama odabrati. Znači dogovor je da za prvo dijete, Ksenija odlučuje o imenu bebe."

Ko je Ksenijin vjerenik?

Iako se Ksenija bavi javnim poslom, njen vjerenik dolazi iz potpuno drugačijeg svijeta. Nikola Todorović je po struci arhitekta, ali je vremenom razvio sopstveni biznis i danas je suvlasnik nekoliko prodavnica burgera na različitim lokacijama u Beogradu.

Pored toga što je uspješan preduzetnik, Nikola je i strastveni kuvar, a pevačica je ranije umjela da se pohvali kako on "kida kako kuva". Zanimljiv je i podatak da Nikola potiče iz ugledne beogradske porodice, a njegov otac je advokat.

