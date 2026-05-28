U krvavom napadu nožem u južnom dijelu Kosovske Mitrovice ubijen je muškarac (37), dok je još jedna osoba povrijeđena. Policija je brzo uhapsila osumnjičenog (31) i pronašla oružje.

Izvor: Kurir/Nebojša Mandić

Jeziv napad nožem dogodio se sinoć u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, pri čemu je jedna osoba nastradala, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede.

Kako je saopštila tzv. kosovska policija, napad se dogodio oko 22 časa, kada je prijavljeno da je u Regionalnu bolnicu u Južnoj Mitrovici dovezen muškarac sa teškim povredama nanijetim oštrim predmetom.

Dežurni ljekari su, uprkos naporima, mogli samo da konstatuju smrt 37-godišnjeg muškarca koji je podlegao zadobijenim povredama. Na lice mjesta odmah su upućene nadležne policijske jedinice koje su izvršile uviđaj i preduzele sve istražne radnje kako bi se rasvetlile okolnosti zločina.

Prema informacijama iz istrage, u istom napadu povrijeđena je još jedna osoba, takođe oštrim predmetom. Nakon ukazane ljekarske pomoći, saopšteno je da povrijeđeni nije životno ugrožen i da se nalazi van opasnosti.

Po nalogu tužioca za teška krivična djela, tijelo nastradalog muškarca poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini. Policija je u međuvremenu identifikovala i uhapsila osumnjičenog muškarca starog 31 godinu, a tokom akcije zaplijenjen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u izvršenju krivičnog djela.

Odlukom nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, dok se istraga nastavlja kako bi bile utvrđene sve okolnosti i motiv napada.

(KOHA/MONDO)