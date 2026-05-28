Muškarac star 41 godinu izboden je danas u stanu na Čukarici.

Prema prvim informacijama, na lice mjesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i jake snage policije koje trenutno vrše uviđaj. O cijelom slučaju hitno je obavješteno i nadležno tužilaštvo.

Kako se saznaje od stanara ove zgrade, u stanu u kojem se dogodio krvavi pir od sinoć je bilo burno.

"Od sinoć se iz tog stana čuje strašna graja i galama. Mislimo da je bila neka žurka koja je trajala do ranih jutarnjih časova. Unutra je bilo više ljudi, a onda je odjednom sve utihnulo, dok nismo čuli rotacije policije i Hitne pomoći", priča za Telegraf.rs jedan od šokiranih komšija.

Tužilaštvo pokrenulo istragu

Stepen povreda ubodenog muškarca za sada nije poznat, a ljekari mu na licu mjesta ukazuju prvu pomoć.

Policija trenutno obezbjeđuje lice mijesta i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta, kao i to ko je nanio povrede četrdesetjednogodišnjem muškarcu. Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon uviđaja.

