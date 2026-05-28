"Zvijezda sam ja, a ne on": Svađa i haos u emisiji, pjevačica poludjela zbog ovog čovjeka

Marina je priznala da se sa razlogom buni kada se njen partner eksponira u javnosti.

Pjevačica Marina Tadić progovorila je nedavno o svom povlačenju sa javne scene, privatnom životu, ali i počecima muzičke karijere. Gostujući u emisiji kod Cece Ražnatović, Marina je otkrila kako danas izgleda njen život van svjetala reflektora i zbog čega je donijela odluku da uspori tempo.

Na samom početku razgovora, pjevačica je priznala da joj odsustvo sa estrade izuzetno prija, kao i da je trenutno maksimalno posvećena porodici i obrazovanju svoje ćerke.

"Odlično sam, od kada me nema na estradi samo odmaram. Ne mogu da povjerujem da je prošlo godinu dana od mog koncerta. Dijete ide u britansku školu, ide sa starijima. Priča engleski, ja bih voljela da to dobro nauči", izjavila je Marina.

Pomoć Danijele Vranić

Osvrnuvši se na svoje muzičke početke, Marina se prisjetila kako je izgledao njen ulazak u svijet muzike sada već davne 2004. godine, kada je iz rodnog Valjeva krenula put Beograda. Tom prilikom je istakla i koleginicu koja joj je pružila ruku podrške kada joj je to bilo najpotrebnije.

"Počela sam 2004. godine, iz Valjeva. Danijela Vranić je bila tada najpopularnija klubska pjevačica. Meni je lično pomogla, dovela me je u poznati klub i rekla da sam joj ja sestra. Lavovski sam se borila i izborila. Nikad nisam voljela takmičenja, da mene neko ocjenjuje. Išla sam svojim putem, a možda je moglo i bolje. Ne pristajem na komprimise i da me neko mijenja zarad veće popularnosti", naglasila je pjevačica, jasna u stavu da nikada nije željela da menja sebe zbog slave.

Prvi put u javnosti prikazana slika Marininog muža

Posebno interesantan i emotivan trenutak uslijedio je tokom popularnog segmenta emisije pod nazivom "Priča iza fotografije". Kada se na ekranu neočekivano pojavila slika njenog supruga, Marina je imala izuzetno spontanu i šaljivu reakciju koja je nasmijala sve u studiju.

"Da li je moguće da ste stavili mog muža u emisiju? Ne vjerujem majke mi. Dobiću kući packe", rekla je pjevačica kroz smijeh.

Na njenu reakciju odmah se nadovezala i domaćica emisije, Ceca Ražnatović:

"Konačno da vidimo tvog muža kog kriješ kao zmija noge", prokomentarisala je Ceca.

Marina je potom objasnila široj javnosti zbog čega se njen partner gotovo nikada ne eksponira u medijima i zašto uspješno čuvaju svoju privatnost.

"Nije da ga krijem, njega svi znaju. Sklanja se iz javnosti, on nestane u sekundi. Zvijezda sam ja, ostavlja prostor meni", zaključila je pjevačica.