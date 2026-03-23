Ksenija Knežević trudna: Bivša Uraganka čeka bebu s imućnim vjerenikom, oglasio se budući deda

Bivša članica grupe Hurricane i ćerka Nenada Kneževića Kneza je u drugom stanju

Bivša članica popularne grupe Hurricane, Ksenija Knežević je u drugom stanju, potvrdio je njen otac, pjevač Nenad Knežević Knez.

"Presrećan sam! Jedva čekam da postanem deda", rekao je Knez.

Ksenija čeka dete sa dugogodišnjim partnerom Nikolom Todorovićem Todorom, koji dolazi iz imućne i ugledne porodice sa Vračara.

On je, prema dostupnim informacijama, i suvlasnik poznatog lanca fast food burgera u Beogradu.

Njihova ljubavna priča traje godinama i bila je prilično turbulentna – više puta su raskidali i mirili se. U jednom periodu, Ksenija je navodno bila u vezi i sa glumcem Pavle Mensur, ali se na kraju ipak vratila Todoru, sa kojim sada započinje novo, najljepše poglavlje u životu.

