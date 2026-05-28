Otac Dijane Dilajn u 62. godini dobio sina sa švalerkom, godinama varao ženu: "Prava čačanska porodica"

Dijana je poznata kao neko ko svoj privatan život čuva od javnosti, a o ovom porodičnom skandalu nije mogla, a da ne progovori.

Dijana Radonjić, poznatija javnosti kao Dijana Dilajn, iznenadila je prošle godine javnost neočekivanom odlukom da zatvori svoj modni brend u Srbiji.

Preko svog Instagram profila, Dijana je tada objavila da gasi sve prodavnice u Srbiji jer se preselila u Dubai, što nije odmah otkrila, a spekulacije o gašenju firme bile su nedeljama tema na društvenim mrežama.

U jeku tih informacija, na internetu je počeo da kruži snimak njenog gostovanja na televiziji, u kom je govorila o porodičnim stvarima. Tom prilikom, otkrila je jedan detalj iz svog porodičnog života koji je mnoge zatekao.

"Tata mi je dobio sina sa 62 godine. Dok je bio u braku sa mamom“, rekla je Dijana u emisiji, a zatim dodala sa dozom ironije:

"Predivno. Predivna čačanska porodica“.

Svi skandali Dijane Dilajn

Dijana Dilajn ugasila je svoj modni brend i odselila se prošle godine iz Srbije, a iako je popularnost stekla uspjehom koji je ostvarila, desili su su i brojni skandali vezani za modnu dizajnerku.

Dijana Dilajn se više puta našla na meti osude javnosti, a poslednji put, ona se našla u centru pažnje u januaru 2024. godine, kada je objavila prepisku sa svojom radnicom i zapalila mreže.

Gdje je Dijana danas?

Dijana Dilajn, i dalje se oporavlja od teških povreda koje je zadobila nakon pada sa skutera. Tom prilikom je nagnječila nerv, zbog čega oporavak ne ide brzinom koju ona priželjkuje. Nedavno se oglasila na svom Instagramu i pokazala kako izgleda, a pitala je pratioce da joj daju savjet za oporavak.