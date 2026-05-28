Kijev tvrdi da je Rusija od početka invazije izgubila preko 1,3 miliona vojnika i ogromnu količinu tehnike. Prema zapadnim procjenama, ruski gubici su barem duplo veći od ukrajinskih.
Rusija je od početka svoje invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine izgubila oko 1.360.110 vojnika, objavio je jutros Generalštab ukrajinskih oružanih snaga. U taj broj su uključeni i gubici od 1.160 vojnika koje su ruske snage pretrpjele u poslednja 24 sata, piše Kyiv Independent.
Veliki gubici u tehnici
Prema ukrajinskom izvještaju, Rusija je od početka rata ostala i bez ogromne količine vojne opreme. Navode se sledeći gubici:
- 11.956 tenkova
- 24.625 oklopnih borbenih vozila
- 42.832 artiljerijska sistema
- 99.906 vozila i cistijerni za gorivo
Na popisu uništene opreme nalazi se i 1.806 višecijevnih raketnih sistema, 1.397 sistema protivvazdušne odbrane (PVO), 436 aviona, 353 helikoptera, 314.902 bespilotne letjelice, 1.492 kopnena robotska sistema, 33 ratna broda i čamca, kao i dvije podmornice.
Procjene zapadnih analitičara
Ukrajinski Generalštab ne objavljuje podatke o sopstvenim gubicima, pozivajući se na operativnu tajnost. Međutim, nezavisni izvještaji zapadnih instituta sugerišu da su ruski gubici znatno veći od ukrajinskih.
Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz Vašingtona procjenjuje da je odnos ruskih i ukrajinskih žrtava otprilike 2,5:1 ili 2:1.
U izvještaju objavljenom u januaru ove godine, CSIS je procijenio da je Ukrajina od februara 2022. do decembra 2025. godine vjerovatno pretrpjela između 500.000 i 600.000 žrtava. Od tog broja, između 100.000 i 140.000 vojnika smatra se poginulim u borbi.
