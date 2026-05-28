Kijev tvrdi da je Rusija od početka invazije izgubila preko 1,3 miliona vojnika i ogromnu količinu tehnike. Prema zapadnim procjenama, ruski gubici su barem duplo veći od ukrajinskih.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Rusija je od početka svoje invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine izgubila oko 1.360.110 vojnika, objavio je jutros Generalštab ukrajinskih oružanih snaga. U taj broj su uključeni i gubici od 1.160 vojnika koje su ruske snage pretrpjele u poslednja 24 sata, piše Kyiv Independent.

Veliki gubici u tehnici

Prema ukrajinskom izvještaju, Rusija je od početka rata ostala i bez ogromne količine vojne opreme. Navode se sledeći gubici:

11.956 tenkova

24.625 oklopnih borbenih vozila

42.832 artiljerijska sistema

99.906 vozila i cistijerni za gorivo

Na popisu uništene opreme nalazi se i 1.806 višecijevnih raketnih sistema, 1.397 sistema protivvazdušne odbrane (PVO), 436 aviona, 353 helikoptera, 314.902 bespilotne letjelice, 1.492 kopnena robotska sistema, 33 ratna broda i čamca, kao i dvije podmornice.

Procjene zapadnih analitičara

Ukrajinski Generalštab ne objavljuje podatke o sopstvenim gubicima, pozivajući se na operativnu tajnost. Međutim, nezavisni izvještaji zapadnih instituta sugerišu da su ruski gubici znatno veći od ukrajinskih.

Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz Vašingtona procjenjuje da je odnos ruskih i ukrajinskih žrtava otprilike 2,5:1 ili 2:1.

U izvještaju objavljenom u januaru ove godine, CSIS je procijenio da je Ukrajina od februara 2022. do decembra 2025. godine vjerovatno pretrpjela između 500.000 i 600.000 žrtava. Od tog broja, između 100.000 i 140.000 vojnika smatra se poginulim u borbi.

(Index/MONDO)