"Zatekla nas je trudnoća": Oglasila se Ksenija Knežević, otkrila u kom je mjesecu

Pjevačica Ksenija Knežević oglasila se nakon vijesti da će uskoro postati majka
Ksenija Kenžević, bivša članica grupe "Hurricane" čeka prvo dijete sa izabranikom Nikolom Todorovićem, sa kojim je dugi niz godina u vezi.
Ksenija se sada oglasila za medije i potvrdila da je u drugom stanju.
"Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mjesec. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava - rekla je Ksenija i dodala:
"Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću", ispričala je buduća majka.
Čime se bavi Ksenijin vjerenik?
Nikolin otac je advokat, dok on ima razvijen biznis.
Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija.
