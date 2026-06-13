Švajcarska se obrukala protiv Katara

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Fudbaleri Švajcarske i Katara igraju odigrali su neriješeno 1:1 u meču grupe B na Svetskom prvenstvu.

Vodeći gol za Švajcarsku postigao je Embolo sa penala u 17. minutu.

Izjednačio je Huhi u četvrtom minutu nadoknade vremena.

U drugom meču ove grupe Kanada i BiH igrali su neriješeno 1:1

Nakon prvog kola sve četiri ekipe osvojile su po jedan bod u grupi B.

U narednom kolu sastaju se Kanada - Katar i Švajcarska- Bosna i Hercegovina.

Katar je već u drugom minutu mogao da šokira favorizovanog rivala. Pogriješio je Akanđi u opasnoj zoni, a Edilson Žunior iz idealne situacije šutirao pravo u Kobela.

Potom je Švajcarska preuzela inicijativu i krunisala je vođstvom u 17. minutu.

Dosuđen je penal za Švajcarsku nakon prekršaja Abunde nad Frojlerom .Embolo je rutinski realizovao kazneni udarac.

Švajcarska je nastavila sa napadima, u nadokanadi prvog poluvremena Endoje i Ebišer propustili su dvije velike prilike.

Ipak promjene rezultata nije bilo i na odmor se otišlo sa minimalnom prednošću Švajcaraca.

Slična slika i u nastavku.Švajcarska je napadala, ali nikako nije uspjevala da postigne i drugi gol.

Napadali su Švajcarci, ali Katar se organizovano branio i uspješno otklanjao svaku opasnost.

I kada se očekivalo da se meč završi ovim rezultatom, Katar je u četvrtom minutu nadokanade šokirao velikog favorita.

Huhi je skočio nakon centaršuta Al Amina u kaznenom prostoru i postigao gol za veliko slavlje Katara i prvi bod na Mundijalu.