"Ništa nije ukazivalo na to": Sloba Vasić prije prijema u bolnicu "Laza Lazarević" bio kod Darka Lazića sa ženom

Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, progovorila o suprugu i bolnom gubitku, ali i prijateljstvu sa Slobom Vasićem koji je juče pušten iz bolnice "Laza Lazarević"

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Katarina Lazić, influenserka i supruga pjevača Darko Lazić, govorila je o teškom periodu kroz koji prolazi njihova porodica nakon smrti Darkovog brata Dragana, ističući da mu najviše snage daju djeca i podrška porodice.

Ona je priznala da život sa javnom ličnošću nije jednostavan, prije svega zbog stalne pažnje javnosti i komentara na društvenim mrežama.

„Nekad mi stvarno prija da nas niko ne poznaje i da imamo taj neki mir“, rekla je Katarina, dodajući da je Darka pogodilo to što su mu pojedini zamjerali što je nastavio da nastupa nakon porodične tragedije.

Govoreći o njegovom stanju, istakla je da mu nije lako da se vrati poslu i nastupima.

„Nije mu lako ni da zapjeva ni da se nasmije kada nije raspoložen, ali to je dio njegovog posla“, kazala je ona.

Posebno je naglasila da su djeca najveća podrška cijeloj porodici.

„Mislim da djeca podižu i Darka i njegovu majku i Draganovu suprugu. Svi se nekako držimo zbog djece“, rekla je Katarina.

Otkrila je i da su večeri najteži dio dana za Darka, jer tada naviru uspomene na brata.

„Juče smo brali trešnje sa djecom, a uveče se sjetio da je to isto radio sa bratom i bilo mu je mnogo teško“, ispričala je ona.

Katarina se osvrnula i na situaciju pjevača Sloba Vasić, koji je bio hospitalizovan u ustanovi „Laza Lazarević“.

„Svi smo bili neprijatno iznenađeni. Čuli smo se sa njegovom suprugom i želimo mu da se što prije oporavi“, rekla je ona.

Dodala je da tokom njihovog posljednjeg druženja nije primijetila ništa neobično, niti da je Sloba imao problem sa alkoholom.

„Darko ne pije, nije pio ni Sloba. Sve je bilo sasvim normalno i nijesmo mogli da pretpostavimo da može doći do ovakve situacije“, kazala je Katarina.