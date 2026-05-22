Sloba Vasić danas izlazi iz "Laze Lazarević": Supruga stigla u psihijatrijsku ustanovu pa se oglasila

Sloba Vasić danas će biti pušten iz bolnice

Pjevač Sloba Vasić, koji je prošle subote sa VMA prebačen na muško odeljenje psihijatrijske klinike "Dr Laza Lazarević", danas izlazi iz te ustanove. Po njega je danas stigla supruga Jelena Vasić u pratnji nepoznatog muškarca koji je nosio kesu u rukama.

Po dolasku ispred klinike, oni su razgovarali sa članom obezbjeđenja koji ih je uputio kuda treba da idu. Jelena je, kako se navodi, bila vidno napeta i nervozna, i tom prilikom gotovo da nije ispuštala mobilni telefon iz ruku.

Povodom izlaska Slobe Vasića iz bolnice, Jelena je potvrdila dobre vijesti: "Dobro je, evo izlazi danas Bogu hvala, izlazi".

