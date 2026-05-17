Isplivao snimak sa svadbe na kojoj je gost ujeo Đanija za stomak: Evo šta je pjevač uradio nakon incidenta (Video)

Autor Ana Živančević
Radiša Trajković Đani primio je tetanus vakcinu i oporavlja se, dok se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem negoduje zbog incidenta na proslavi.

Isplivao snimak sa svadbe na kojoj je gost ujeo Đanija za stomak: Evo šta je pjevač uradio nakon inc Izvor: Tiktok/crane.operator.bolic

Poznati pjevač Radiša Trajković Đani završio je u bolnici nakon što ga je, prema navodima, gost na privatnoj proslavi u Staroj Pazovi ugrizao za stomak, poslije čega je primio tetanus vakcinu i trenutno se oporavlja.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak sa slavlja na kojem se vidi kako Đani negoduje zbog incidenta i u šali imitira potez gosta, nakon čega je, vidno uznemiren, prekinuo nastup.

@crane.operator.bolic

Podsjetimo, oglasila se njegova supruga Slađa, koja je rekla da je bila uplašena.

Slađa kaže da joj je sada sve to smiješno, ali da joj nije bilo svejedno kada je saznala za nemili događaj.

„Ujeo ga čovjek, sad mi je smiješno, nije mi bilo. Nije namjerno, zna tog čovjeka. Smiješno je i čudno, ne znam šta mu je bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotike. Tu mu je mladež zakačio. Sjutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se“, rekla je Slađa.

