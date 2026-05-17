Vatrogasci i ekipe Hitne pomoći izvukli turiste iz pećine duboke 15 metara kod plaže Albatros

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dvoje turista danas je upalo u pećinu duboku oko 15 metara u blizini plaže Albatros u Ulcinj, dok su istraživali to područje, prenosi portal CdM.

Kako prenosi CdM, ekipe Služba zaštite i spašavanja Ulcinj brzom i profesionalnom intervencijom izvukle su povrijeđene turiste u najkraćem mogućem roku.

Na licu mjesta bila je prisutna i ekipa Hitne pomoći, koja je ukazala pomoć povrijeđenima.

Portal CdM prenosi da su turisti van životne opasnosti.