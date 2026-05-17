Jako težak dan za Nejmara. Plakao je zato što neće biti deo reprezentacije na Mundijalu, a onda je pobesneo jer je greškom sudije izbačen sa meča.

Izvor: x.com/geglobo

Slavni Brazilac Neymar plakao je pred utakmicu Santos FC protiv Coritiba Foot Ball Club tokom intoniranja himne, a onda je greškom izbačen sa meča.

U 65. minutu požalio se na povredu i otišao sa terena, a četvrti sudija pretpostavio je da upravo Nejmar izlazi iz igre i ispisao njegov broj na semaforu. Međutim, to je bila greška.

Kada je Robinho Jr., sin slavnog Robinho, ušao na teren kao rezerva, Nejmar je proključao od bijesa i potrčao ka kameri sa ceduljom.

Pokazivao je prstom na ime drugog igrača Santosa napisano na papiru i vikao da nije trebalo da on izađe iz igre. Ipak, bilo je prekasno da se ispravi propust arbitra, a Nejmar je zbog protesta dobio žuti karton.

Neymar lost his mind after the 4th official mistakenly listed him as the substitution, which resulted in the player having to leave the matchpic.twitter.com/i9RtFaHgPd — Brasil Football (@BrasilEdition)May 17, 2026

Taj haos dogodio se na utakmici Santos FC protiv Coritiba Foot Ball Club, u kojoj su Nejmar i saigrači glatko izgubili 0:3 na domaćem terenu.

Nakon tog poraza Santos se nalazi na 16. mjestu tabele, sa samo bodom više od Grêmio FBPA, koji je u zoni ispadanja.

Nejmar plakao jer zna šta je u ponedeljak

Na prve zvuke himne Brazil Neymar briznuo je u plač, što su mnogi odmah povezali sa ponedjeljkom, danom kada će selektor Carlo Ancelotti saopštiti spisak Brazila za FIFA World Cup 2026.

Nejmar iza sebe ima čak 128 utakmica za Brazil, za koji je debitovao još 2010. godine, ali bi bilo veliko iznenađenje ukoliko bi se našao na spisku za predstojeći Mundijal.

Posljednji meč za nacionalni tim odigrao je još u oktobru 2023. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a zbog konstantnih povreda reprezentacija odavno više ne računa ozbiljno na njega.

Sada, kada u Santos FC ponovo ima problema i sa formom i sa zdravljem, nakon nedavne operacije koljena, teško je očekivati da Anćeloti napravi izuzetak i povede ga na Mundijal na račun stare slave.