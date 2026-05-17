Novi propis trebalo bi da donese veću zaštitu stanovnicima ruralnih područja, dok država pokušava da riješi i milionski dug iz Abu Dabi fonda

U pripremi je novi Predlog zakona o poljoprivredi, koji bi trebalo da donese značajne promjene za stanovnike ruralnih područja, saopštio je ministar poljoprivrede Vladimir Joković u emisiji “Specijal” na TV Podgorica, prenosi portal CdM.

Kako prenosi CdM, novi zakon predviđa da žene koje su cijeli život radile na selu, kao i poljoprivrednici, mogu ostvariti pravo na starosnu penziju već sa 60 godina, dok bi minimalne naknade iznosile 315 eura.

Joković je istakao da će poseban fokus biti na stanovnicima ruralnih područja na većim nadmorskim visinama.

“U ovom zakonu će biti urađeno da se staračke penzije spuste na 60 godina. I druga stvar je da svi oni koji se bave poljoprivredom i žive na nadmorskim visinama gdje padaju veliki snjegovi dobiju makar tih 315 eura”, naveo je Joković.

“Poljoprivreda traži rad 24 sata dnevno”

Poljoprivrednik iz Pipera Hadži Mijo Nikolić kazao je da je poljoprivreda posao kojem čovjek mora biti potpuno posvećen.

“Da biste uspjeli u tom poslu morate imati zadrugu u porodici. Ako nemate brojnu porodicu kakve su bile nekad, nemate šansu da uspijete”, rekao je Nikolić.

On je istakao da danas gotovo da nema sela u kojem svako domaćinstvo drži stoku, kao nekada, te da djeca danas dolaze na selo kako bi prvi put vidjela krave i ovce.

Nikolić je upozorio i na problem radne snage.

“Danas radnika ne možete naći ispod hiljadu eura mjesečno, što je 12 hiljada godišnje. Tu više nema ekonomske računice”, naglasio je on.

Poljoprivrednici traže bolje uslove

Poljoprivrednik iz Zete Luka Ivanović kazao je da selima nedostaju bolji putevi, elektrifikacija i podrška države.

“Ljudi nijesu zapustili sela zato što su neradnici, nego zato što se o poljoprivredi decenijama nije vodilo računa”, rekao je Ivanović.

On tvrdi da bi bez državnih subvencija čak polovina mljekarskog sektora bila ugašena.

“Otkupna cijena mlijeka kod većine proizvođača pokriva samo troškove proizvodnje, dok je premija praktično jedina zarada”, naveo je Ivanović.

Dug od 27 miliona i dalje opterećuje državu

Portal CdM prenosi da je Joković govorio i o spornim kreditima iz Abu Dabi fonda, vrijednim više od 27 miliona eura, koji i dalje predstavljaju teret za državni budžet.

Prema njegovim riječima, čak šest kompanija zloupotrijebilo je sredstva iz fonda, a pojedine nijesu vratile nijednu ratu kredita.

“Ima kompanija koje nijesu vratile ni euro, a nakon jednog kredita dobijale su i nove milionske iznose”, kazao je Joković.

Zbog toga Vlada formira operativni tim u kojem će biti predstavnici ministarstava, Centralna banka Crne Gore, Privredni sud Crne Gore i Specijalno državno tužilaštvo, kako bi se utvrdila odgovornost i omogućio povrat novca u državni budžet.