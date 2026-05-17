Dok je pasoš obavezan za većinu ljudi, na planeti postoje samo tri osobe koje državne granice prelaze potpuno slobodno, bez ovog dokumenta. Otkrijte ko uživa ovu jedinstvenu privilegiju.

Pasoš je jedan od ključnih dokumenata koji omogućava kretanje između zemalja i međunarodna putovanja.

Kada idemo na put u inostranstvo, dobijanje pasoša jedan je od prvih zadataka koje moramo da obavimo. Za većinu ljudi u svijetu pasoš je neizostavan dokument koji omogućava prelazak granica i ulazak u druge zemlje. Ipak, na svijetu postoje tri osobe koje ne moraju da brinu o ovoj formalnosti, piše CNBC TV18.

To su britanski kralj Charles III, japanski car Naruhito i njegova supruga Masako.

Prije Čarlsa III ovu privilegiju imala je Elizabeth II. To znači da britanskom monarhu, bilo da putuje iz diplomatskih ili ličnih razloga, nije potreban pasoš.

Međutim, ovaj izuzetak odnosi se samo na kralja ili kraljicu Ujedinjeno Kraljevstvo, a ne i na ostale članove kraljevske porodice. Supruga kralja Čarlsa III, Camilla, kao i William, Prince of Wales, moraju da nose pasoše kada putuju van Velike Britanije.

Isto važi i za japanskog cara Naruhita i caricu Masako, koji mogu slobodno da putuju u inostranstvo bez pasoša. Ovaj izuzetak postoji zbog posebnog statusa koji imaju kao lideri jedne od najstarijih monarhija na svijetu.

Kako prenosi CNBC TV18, japansko ministarstvo je 10. maja 1971. godine izdalo dokument u kojem se navodi da bi bilo krajnje neprikladno izdavati pasoš caru ili carici.

U dokumentu se takođe navodi da bi bilo neprikladno da car kao običan građanin prolazi kroz imigracione procedure ili dobija vizu uz pasoš.

Takvo pravo važi samo za cara i caricu, dok se diplomatski pasoši izdaju ostalim članovima carske porodice, uključujući prestolonasljednika i princezu.