Donald Tramp uputio je direktnu vojnu prijetnju Iranu, poručivši da im "sat otkucava". Pentagon već sprema opcije za napad, a prekid vatre je na ivici potpunog sloma.

Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Iran objavivši novu direktnu vojnu prijetnju na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

“Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, BRZO, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti!”, poručio je Tramp.

Ova objava stiže neposredno nakon njegovog povratka iz posjete Kina i signalizira da su diplomatski pokušaji rješavanja krize u Hormuškom moreuzu u potpunom zastoju.

Ovaj otvoreni ultimatum uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je Tramp izazvao pažnju objavom dramatične AI generisane fotografije na kojoj pozira na pramcu ratnog broda pod tmurnim nebom ispresijecanim munjama, uz poruku: “Bilo je to zatišje pred oluju”.

Pritisak na Iran

Serija agresivnih poruka u kratkom vremenskom razmaku, prema ocjenama analitičara, predstavlja direktan pritisak na iransko rukovodstvo, ali i pripremu američke javnosti za mogući slom primirja koje je stupilo na snagu 7. aprila.

Iza verbalnih prijetnji na društvenim mrežama odvijaju se i konkretni vojni manevri na terenu. Kako je ranije objavio The New York Times, Trampovi saradnici već su pripremili operativne planove za povratak vazdušnim udarima ukoliko Bijela kuća odluči da prekine trenutni zastoj.

Pentagon ubrzano razmatra opcije za ponovno pokretanje velike vojne operacije.

Prema podacima koje su otkrili zvaničnici sa Bliskog istoka, Sjedinjene Američke Države i Izrael sprovode najveće logističke pripreme od proglašenja prekida vatre, a potencijalni napadi mogli bi da počnu već naredne sedmice.

TRUMP: Warns Iran the clock is ticking and says it must move fast or be left with nothingpic.twitter.com/MlCLF0xiMm — Trump Truths (@trumptruthsbot)May 17, 2026

Koje su opcije?

Opcije koje se nalaze na stolu Donald Trump uključuju još razornije sistematsko bombardovanje iranskih vojnih objekata i energetske mreže, ali i slanje elitnih specijalnih jedinica duboko pod zemlju kako bi obezbijedile visoko obogaćeni uranijum u nuklearnom postrojenju Isfahan, što sa sobom nosi rizik od velikog broja žrtava.

Iran na američke pritiske odgovara tvrdokornim stavom i upozorenjima da su njihove oružane snage spremne da zadaju udarac američkim snagama.

Prema obavještajnim podacima koje je objavio The New York Times, Iran je iskoristio jednomjesečnu pauzu u bombardovanju kako bi ponovo osposobio čak 30 od ukupno 33 raketna položaja duž Hormuškog moreuza.

Ti položaji sada direktno ugrožavaju trgovačke rute, ali i američke vojne kapacitete u regionu, gdje dva nosača aviona, desetak razarača i više od 50.000 vojnika čekaju dalja naređenja Bijela kuća.