Dva američka vojna aviona F-18 sudarila su se danas u vazduhu tokom aeromitinga u američkoj saveznoj državi Ajdaho, prenijeli su lokalni mediji, piše The Jerusalem post.

NOW: US Navy jets collide mid air and explode during Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Basepic.twitter.com/zqoj9vxHW8 — Rapid Report (@RapidReport2025)May 17, 2026

Prema tim izveštajima, vazduhoplovna baza Mauntin Houm (Mountain Home) je zatvorena zbog ovog incidenta na aeromitingu. Sva četiri člana posade bezbjedno su se evakuisala iz letjelica, navode lokalni mediji.