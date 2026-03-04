"Što su zaglavljeni, ne razumem": Đani žestoko potkačio kolege koji zbog rata u Emiratima ne mogu nazad u Srbiju

Radiša Trajković Đani progovorio je o kolegama koje su zbog dešavanja na Bliskom istoku zarobljeni

Folker Radiša Trajković Đani progovorio je o aktuelnostima na estradi, ali i privatnom životu. On se osvrnuo na situaciju u kojoj su se našle njegove kolege koje borave na egzotičnim destinacijama sa kojih ne znaju kako da se vrate u Srbiju obzirom da su aviokompanije otkazale letove zbog ratnog stanja na Bliskom istoku.

" Da se meni to desilo, ostao bih još dva mjeseca sigurno "kroz smjeh je rekao Đani i dodao:

"Nisam se čuo ni sa kim, što su zaglavljeni, ne razumem? Ideš preko Kine brate, preko Rusije... Samo je malo skuplja karta " istakao je pjevač.

Govoreći o putovanjima, Đani je rekao kada on planira jedno.

" Sutra putujem u Beč, jedan dan radim, jedan uživam. Iako mi je najljepše ovde, prija malo da se sklonim iz Beograda i iz gužve. Znam dosta ljudi i onda izađem iz kuće da kupim hleb, sretnem nekoga i vratim se uveče, a moji svi ostanu gladni " kroz smjeh je rekao on, a na pitanje da li se ikada pokajao što je postao dio estrade rekao je:

"Nisam se pokajao, ja volim da radim, ima tu dosta i normalnih ljudi."

Folker je šokirao kada je rekao da kilažu održava tako što obroke menja alkoholom.

"Teško je voditi računa, sreća što stalno putujem. Popiješ 10 piva, 15... Kada treba da biram između hrane i piva, biram pivo. Ovako kada sam kod kuće ja po cio dan jedem " rekao je on i dodao da ne posti.

" Ne postim, postim samo Veliki petak i Badnje veče, da nisam pjevač postio bih, ovako ne " rekao je Đani.

