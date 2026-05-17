U Drnišu traje opsežna potjera za naoružanim Kristijanom Aleksićem, ranije osuđivanim ubicom, koji je usmrtio mladića (19). Zbog vanrednog stanja otkazana je nastava i apeluje se na oprez.

Izvor: NGCHIYUI/Shutterstock/PU šibensko-kninska

U Drnišu traje opsežna potraga za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem, nakon brutalnog ubistva devetnaestogodišnjaka, potvrdio je direktor policije.

Direktor policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drniš povodom opsežne potrage za Kristijanom Aleksićem (50), osumnjičenim za ubistvo devetnaestogodišnjeg mladića u Drnišu.

Milina je istakao da je mlad život surovo okončan i da je policija hitno reagovala, poslavši sve raspoložive snage na lice mjesta, uključujući hitnu i specijalnu policiju iz više odjeljenja.

Uprkos intenzivnim mjerama i koordinaciji, počinilac još nije pronađen, a u potrazi se aktivno koriste helikopteri, dronovi i psi tragači.

Izvor: policijska uprava šibensko kninska

Građani pozvani na oprez

Direktor policije pozvao je građane Drniš i okoline na maksimalan oprez i apelovao da se uopšte ne približavaju bjeguncu jer je riječ o osobi koja je vjerovatno naoružana.

Ukoliko osumnjičeni bude primijećen, građani treba odmah da se sklone na bezbjedno mjesto i obavijeste policiju pozivom na broj 192.

Zbog vanredne situacije i opsežne policijske operacije na terenu, stanovnicima se i dalje savjetuje da ostanu u zatvorenom prostoru u Drnišu, a nastava u osnovnim i srednjim školama, kao i u vrtićima, otkazana je.

Zločin se dogodio u subotu uveče kada je devetnaestogodišnji student Luka M, koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi porudžbinu.

Izvor: društvene mreže

Aleksić je mladića ubio sa više hitaca u kući, nakon čega je napustio mjesto događaja. Prema riječima komšija, osumnjičeni je kuću napustio naoružan automatskom puškom, noseći kofer i ranac pun hrane.

Mještani tvrde da je Aleksić nekoliko dana prije ubistva kupovao velike količine konzervirane hrane u lokalnoj prodavnici, što bi moglo ukazivati na to da je unaprijed planirao skrivanje.

Tokom obraćanja javnosti, direktor policije Nikola Milina osvrnuo se i na brojne nezvanične informacije koje su se pojavile u javnosti, ističući da policija provjerava sve tragove, ali da su pojedini medijski navodi netačni.

Prema njegovim riječima, informacije da je Aleksić imao spisak ljudi koje je planirao da likvidira, da je ispisivao grafite sa prijetnjama smrću ili da je učestvovao u fizičkom sukobu nekoliko dana prije ovog događaja nijesu tačne.

Međutim, Milina je potvrdio da osumnjičeni ima ozbiljan kriminalni dosije i da je policija protiv njega postupala u više navrata. Aleksić ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina, koju je odslužio zbog ubistva 22-godišnje žene, dok su dvije uslovne.

Podsjetimo, riječ je o čovjeku koji je u maju 1994. godine brutalno ubio 22-godišnju djevojku sa 17 uboda nožem, a njegovi teški psihički problemi pominjani su i u ranijim postupcima.

Milina je na kraju potvrdio da je policija prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela krivičnu prijavu, nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak još nije počeo.

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da li je policija mogla ranije da reaguje na ponašanje osumnjičenog, Milina je ponovio da policija nije imala informacije niti je dobila prijave protiv Aleksića nakon slučaja iz 2023. godine, kada je kod njega pronađeno ilegalno oružje.

Istakao je da policija provjerava sve naknadne navode, ali da u zvaničnim evidencijama od subote uveče nema novih prijava o prijetnjama.

U nastavku potrage policija je formirala užu i širu zonu pretrage, a operaciju na terenu koordinira poseban komandant, rekao je Milina, dodajući da će tokom noći biti korišćena sva raspoloživa tehnološka oprema, uključujući termovizijske kamere za pregled otvorenih prostora.

S obzirom na mogućnost da se bjegunac konstantno kreće, policijski timovi će po potrebi detaljno ponavljati preglede već obiđenih lokacija i reagovati na svaku dojavu građana.

Načelnik policije pojasnio je i informacije o oružju korišćenom u ubistvu. Suprotno prvim nezvaničnim informacijama iz medija, Milina je potvrdio da nije riječ o automatskoj pušci niti da je korišćeno više oružja.

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je zločin izvršen jednim ručno izrađenim vatrenim oružjem koje ne pripada kategoriji automatskog naoružanja.

Izvor: Printskrin/Facebook/HRT - Radio Knin

Otvoreno prijetio po gradu

Konobar koji radi u piceriji u kojoj je radio ubijeni mladić rekao je za Slobodna Dalmacija da je bilo samo pitanje vremena kada će osumnjičeni uraditi nešto ovako, jer je nakon izlaska iz zatvora otvoreno prijetio ljudima po gradu.

„Jedini krivac je sistem, niko drugi, samo sistem... Šta se desilo, cijeli Drniš to zna, bilo je samo pitanje vremena“, kazao je on.

„Kada je prijavljen zbog posjedovanja oružja 2023. godine, navodno su pronašli spisak ljudi koji su mu se zamjerili, a to je bilo dvanaest plavuša koje je želio da likvidira. Onda su ga pronašli poslije nekoliko dana, ispitali i pustili“, dodala je djevojka koja je sa grupom sjedjela za stolom u kafiću hotela „Danica“ u Drniš.

Mladi Božo Vukušić dodaje da je nekoliko dana prije ovoga osumnjičeni za ubistvo došao u lokalnu prodavnicu i komentarisao pred ljudima, pitajući da li kamere rade i da li će biti snimljen ako nekoga ubije.