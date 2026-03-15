Slađa otkrila u kakvom je stanju Đani, pa se dotakla svoje teške situacije: Imala tumor, morala hitno na operaciju

Slađana Trajković govorila je o borbi sa tumorom na bubregu, kao i o zdravstvenom stanju svog supruga.

Supruga pjevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađa Trajković, oglasila se o njegovom stanju nakon što mu je ugrađeno pet stentova.

"Cijela istina je da sam ja provjeravala svoje rezultate, a onda i on, te smo dobili nalog da se javimo kardiologu, jer je stanje bilo alarmantno. Nije se osjećao loše, nego je na moj nalog otišao da odradi običan pregled. Ugradili su mu pet stentova, ali dobro je, oporavlja se, imaće pauzu od posla sigurno mjesec dana i mora da odmara. To što se desilo je intervencija, nije bio srčani udar kao što se priča, ali mora da se sredi, šetnja, odmaranje", priznala je ona.

"Takav život kakav vodi mora da ima posljedice. Radi se noću, jede se gdje stigne, stres, to ostavlja posljedice, ali dobro će biti", konstatovala je folkerova supruga.

Ona je otkrila kako se Đani snašao u "Pinkovim zvezdama", gdje je mijenjao Zoricu Brunclik, koja je zbog zdravstvenih problema morala da napusti takmičenje.

"Dobar je, očekivala sam da će biti upušteniji. Moram da kažem i da se zahvalim kolegama koje su stalno zvale, pisale i pitale za Đanija", istakla je za "Premijeru".

Inače, Slađana Trajković je ranije prošla kroz tešku operaciju nakon što joj je dijagnostikovan zloćudni tumor na bubregu.

"Za bolest sam saznala sasvim slučajno. Otišla sam da snimim pluća, jer sam pušač, ako i zbog korone. Na tom snimku su se vidjele neke ciste na jetri i pankreasu, pa su me uputili na preglede cijelog abdomena. Otišla sam kod endokrinologa da mi pregledaju cijeli abdomen. Na magnetnoj rezonanci vidio se tumor na bubregu."

"Na detaljnom kontrolnom pregledu vidjelo se da ima promjena i da tumor raste, odmah su znali da je u pitanju zloćudni tumor i operacija je bila jedino rješenje", rekla je Slađa ranije za Pink.