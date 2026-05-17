Zašto je gost izujedao Đanija na svadbi? Završio krvav u bolnici, sad otkriven razlog

Čovjek koji se našao na veselju ispričao kako je došlo do toga da Đanija gost ujede

Radiša Trajković Đani juče je bio akter nesvakidašnjeg događaja na veselju, kada ga je jedan od gostiju u naletu euforije prišao i izujedao ga.

Iako je prema prvim informacijama, tokom veselja došlo do svađe među gostima, pa je pjevač nastradao, svedok događaja sada otkriva istinu.

- Gosta je pogodila pjesma, pa je doslovno u delirijumu ujaeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pjevaču - priča sagovornik za Informer.

Đani je, odmah potražio medicinsku pomoć, a ljekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Izvor za Informer koji je bio na svadbi istakao je da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gosta "pogodila pjesma".

- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pjesma, i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja za Informer.

